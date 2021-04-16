Гороскоп на 17 апреля: неожиданные растраты у Тельцов и хороший день для крупных покупок у Дев

Источник материала: ОНТ

Овны сегодня намерены заниматься домашними делами. Звёзды рекомендуют вам остерегаться новых знакомств. Обратите внимание на своё здоровье.

Тельцам предстоит решать финансовые вопросы. Вероятны большие денежные растраты. Неожиданно могут появиться люди, которые были вам дороги в прошлом.

Долгожданное известие или встреча с партнёром порадует Близнецов. Сегодня может произойти то, что повлияет на ваши дальнейшие дела. Запланированное события завершится успехом.

Для влюблённых Раков звёзды дарят прекрасный день. Вы можете строить радужные планы. Проявите ответственность и энтузиазм. Это поможет создать хорошие условия для семейного комфорта.

Львам следует сосредоточиться на проблемах людей, которые вас окружают. Вы вполне можете рассчитывать на успех в делах. Благоприятный день для развития карьеры.

Девам звёзды предвещают изменения в быту. Сегодня вы можете заняться ремонтом или совершить крупную покупку. У вас появится возможность блеснуть талантами и проявить свои способности.

Весам необходимо принять меры, чтобы избежать неприятностей. Исключите новые знакомства и общение с теми, кто вам не нравится. Сделайте работу, на которую у вас не хватало времени.

У Скорпионов в личной жизни вероятны конфликтные ситуации. Постарайтесь не давать обещаний, которые не сможете выполнить. Дорожите доверием близких людей.

Заботы будут сопровождать весь день Стрельцов. Звёзды советуют не ссориться с коллегами. Ваше эмоциональное состояние может плохо отразиться на делах.

Козерогам следует детально просчитывать свои действия. Не откладывайте то, что запланировали на сегодня.

Твёрдость характера в определенных вопросах придётся проявить Водолеям. Сегодня вы можете узнать что-то новое и случайно оказаться в центре внимания.

День наделяет Рыб решительностью и целеустремленностью. Сложные дела вам будут даваться легко. Вы сможете разобраться в запутанной ситуации и оказать помощь коллеге или кому-то из родственников.

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