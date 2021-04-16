Столкновения демонстрантов и полиции привели к десяткам жертв в Пакистане

Источник материала: ОНТ

В крупнейших городах Пакистана размещены силы специального назначения. Меры безопасности усилены после столкновений демонстрантов с полицией. Число жертв пошло на десятки.

Протестующие забрасывали камнями стражей порядка и стреляли по ним из огнестрельного оружия, блокировали шоссе и центральные городские магистрали, устраивали сидячие забастовки и пытались мешать работе общественного транспорта.

Массовые протесты вспыхнули ещё в конце прошлой недели после ареста Саада Ризви – лидера ультраправого исламистского движения. Он призвал людей на улицы после отказа правительства от высылки посла Франции и разрыва отношений с этой страной. Причина – публикация карикатур на пророка Мухаммеда и инцидент с французским школьным учителем, который демонстрировал изображение ученикам и позже был убит за это.

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