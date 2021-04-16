Закон о противодействии реабилитации нацизма рассмотрят депутаты во втором чтении

Источник материала: ОНТ

«Нет» реабилитации нацизма на законодательном уровне. 16 апреля, во время пятой сессии Палаты представителей Национального собрания, депутаты во втором чтении рассмотрят соответствующий законопроект.

Также на повестке у народных избранников – ужесточение ответственности за экстремизм, поправки в законы о массовых мероприятиях и средствах массовой информации. Кроме того, парламентарии обсудят изменения в Трудовой и Гражданский кодексы. В первом чтении эти законопроекты приняты в начале апреля. 16 апреля в первом чтении депутаты Палаты представителей Национального собрания рассмотрят три законопроекта – предлагается усовершенствовать регулирование отношений в туризме, адвокатской деятельности и уголовной ответственности.

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