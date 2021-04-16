﻿ Закон о противодействии реабилитации нацизма рассмотрят депутаты во втором чтении. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Закон о противодействии реабилитации нацизма рассмотрят депутаты во втором чтении

16.04.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Закон о противодействии реабилитации нацизма рассмотрят депутаты во втором чтении

«Нет» реабилитации нацизма на законодательном уровне. 16 апреля, во время пятой сессии Палаты представителей Национального собрания, депутаты во втором чтении рассмотрят соответствующий законопроект. 

Также на повестке у народных избранников – ужесточение ответственности за экстремизм, поправки в законы о массовых мероприятиях и средствах массовой информации. Кроме того, парламентарии обсудят изменения в Трудовой и Гражданский кодексы. В первом чтении эти законопроекты приняты в начале апреля. 16 апреля в первом чтении депутаты Палаты представителей Национального собрания рассмотрят три законопроекта – предлагается усовершенствовать регулирование отношений в туризме, адвокатской деятельности и уголовной ответственности.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Нет» реабилитации нацизма на законодательном уровне. 16 апреля, во время пятой сессии Палаты представителей Национального собрания, депутаты во втором чтении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Маці адваката Бабарыкі не працягваюць кантракт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by