|
Российская правительственная делегация прибывает в Минск. Будет обсуждаться углубление интеграции
Источник материала: ОНТ
О союзной интеграции будут говорить 16 апреля в Минске. В белорусской столице с официальным визитом ждут премьер-министра России.
Ожидается, что с Михаилом Мишустиным встретится Президент Беларуси. Накануне визита российской правительственной делегации Александр Лукашенко обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в телефонном разговоре со своим коллегой Владимиром Путиным. Кроме того, запланированы переговоры глав правительств двух стран. Основная тема – углубление интеграции в условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию и Беларусь.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О союзной интеграции будут говорить 16 апреля в Минске. В белорусской столице с официальным визитом ждут премьер-министра России. Ожидается, что с Михаилом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)