Российская правительственная делегация прибывает в Минск. Будет обсуждаться углубление интеграции

Источник материала: ОНТ

О союзной интеграции будут говорить 16 апреля в Минске. В белорусской столице с официальным визитом ждут премьер-министра России.

Ожидается, что с Михаилом Мишустиным встретится Президент Беларуси. Накануне визита российской правительственной делегации Александр Лукашенко обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в телефонном разговоре со своим коллегой Владимиром Путиным. Кроме того, запланированы переговоры глав правительств двух стран. Основная тема – углубление интеграции в условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию и Беларусь.

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