Технический писатель получила 2 года «домашней химии» за «оскорбление» Ермошиной

Источник материала: АФН

Суд Московского района вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней Алевтины Корчик.

Ее обвиняли по статье 369 Уголовного кодекса (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей). Девушку приговорили к двум годам «домашней химии», сообщает правозащитный центр «Весна».

По версии следствия, Алевтина Корчик в октябре 2020 года оставила в районном чате сообщение с непристойным содержанием, которое представляет Лидию Ермошину в унизительном положении перед другими пользователями.

Девушка вину не признала. Суду она пояснила, что ее сообщение было реакцией на появление в районном чате видео непристойного содержания. Она написала фамилию, но никого конкретного в виду не имела.

Тем не менее суд посчитал вину Алевтины Корчик доказанной и назначил наказание, которое просил прокурор.

Алевтина Корчик окончила журфак БГУ, работает техническим писателем и копирайтером.