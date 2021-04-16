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Технический писатель получила 2 года «домашней химии» за «оскорбление» Ермошиной

16.04.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд Московского района вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней Алевтины Корчик.

Ее обвиняли по статье 369 Уголовного кодекса (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей). Девушку приговорили к двум годам «домашней химии», сообщает правозащитный центр «Весна».

По версии следствия, Алевтина Корчик в октябре 2020 года оставила в районном чате сообщение с непристойным содержанием, которое представляет Лидию Ермошину в унизительном положении перед другими пользователями.

Девушка вину не признала. Суду она пояснила, что ее сообщение было реакцией на появление в районном чате видео непристойного содержания. Она написала фамилию, но никого конкретного в виду не имела.

Тем не менее суд посчитал вину Алевтины Корчик доказанной и назначил наказание, которое просил прокурор.

Алевтина Корчик окончила журфак БГУ, работает техническим писателем и копирайтером.

 
 
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Суд Московского района вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней Алевтины Корчик.
 
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