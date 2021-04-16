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Google показал, как менялась Земля последние 37 лет
Источник материала: Tut.by
Google
Для этого они объединили 24 миллиона спутниковых снимков, полученных с 1984-го по 2020 год. 20 петабайт информации собрали в одну «видеомозаику» размером 4,4 терапикселя, что эквивалентно 530 тысячам видео в разрешении 4K. По заявлению Google, «это самое большое видео планеты на нашей планете».
Как менялись леса
Как таяли ледники
И как росли города
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Для этого они объединили 24 миллиона спутниковых снимков, полученных с 1984-го по 2020 год.
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