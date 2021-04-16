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Google показал, как менялась Земля последние 37 лет

16.04.2021 10:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Google провела крупнейшее с 2017 года обновление своей платформы Google Earth. Специалисты компании усовершенствовали сервис Timelapse, чтобы наглядно показать, как изменение климата и деятельность человека повлияли на ледники, пляжи, леса, реки, города и другие места по всему миру. Об этом пишет Meduza.

Для этого они объединили 24 миллиона спутниковых снимков, полученных с 1984-го по 2020 год. 20 петабайт информации собрали в одну «видеомозаику» размером 4,4 терапикселя, что эквивалентно 530 тысячам видео в разрешении 4K. По заявлению Google, «это самое большое видео планеты на нашей планете».

Как менялись леса

Как таяли ледники

И как росли города

 
 
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Для этого они объединили 24 миллиона спутниковых снимков, полученных с 1984-го по 2020 год.
 
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