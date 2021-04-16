Разбираемся с подержанными «китайцами». Что интересного можно купить?

Источник материала: Tut.by

Подержанный «китаец» — это что-то из разряда экзотики для белоруса, взращенного на немецко-французско-японском автопроме. Тем не менее, предложений по китайским авто с пробегом на рынке «бэушки» хватает. Другое дело — рождает ли предложение спрос. Посмотрим, что интересного есть в продаже от китайских производителей.

Марка Brilliance практически неизвестна в Беларуси. Видимо поэтому в продаже есть только один автомобиль этой марки — среднеразмерный седан BS6. За машину 2008 года с пробегом 210 тысяч км просят 2900 долларов.





Вот как описывает машину продавец: «В досмотренном состоянии. Японский двигатель и ходовая от Mitsubishi Lancer 9. Год назад красилась, новая резина. Машина бизнес класса. Расход маленький. Все брифы есть, как и кем обслуживалась».

Еще одна редкая марка BYD представлена на рынке только электрическими вариантами. Например, похожий на «паркетник» компактный BYD Yuan 2018 года выпуска с пробегом 42 тысячи км продается за 17 200 долларов.





Из описания можно узнать, что у автомобиля «запас хода 250−300 км, долговечная литий-ферум-фосфатная батарея 42 кВтч. Две камеры обзора, встроенный видеорегистратор, навигация Навител, 8″ андроид мультимедиа. Размеры авто 4360×1785×1680. При необходимости можно установить порт быстрой зарядки».

Продажи марки Changan в Беларуси идут ни шатко, ни валко. А на вторичном рынке продается так и вовсе всего один автомобиль, и тот электрический — Changan Benni.





Субкомпактный городской хэтбек способен проехать до 300 км на одной зарядке. За новый автомобиль без пробега просят 12 тысяч долларов. И это заявка на самый дешевый новый электромобиль.

Марка Chery представлена полутора десятками моделей разной степени известности и до сих пор официально присутствует на белорусском рынке. В свое время наибольший интерес вызвал кроссовер Tiggo — их в продаже насчитывается 25 штук. Автомобиль первого поколения не стеснялся быть похожим на Toyota RAV4. Самый дешевый вариант Tiggo 2010 года выпуска с пробегом 170 тысяч км продается за 2500 долларов.





Продавец описывает машину так: «Авто в хорошем состоянии, своевременный ремонт, заменены расходники, масла, антифриз, свечи, фильтры. Есть пару запчастей, чехлы на сиденьях. По кузову дефекты: на дверях, арках, капоте, порогах, необходима покраска».

К слову, за самый дорогой Tiggo 2014 года выпуска с пробегом всего 67 тысяч км просят 7445 долларов.

А вот совершенно экзотический Chery — псевдокроссовер Indis. Зато можно хвастаться друзьям, что такой только у тебя и Майкла Джексона. Автомобиль 2015 года выпуска с пробегом 90 500 км и автоматической коробкой передач стоит 5700 долларов.





«Авто в отличном состоянии. Без вложений. Проходил: антикоррозийную обработку; замену тормозных дисков и колодок на 89 000 км, зад и перед; тех. жидкости и ремни менялись вовремя. Последняя замена ГРМ, помпы, всех роликов, всех фильтров и масла, включая АКПП, была на 88 500 км. Салон как новый, за машиной следил! Максимальная комплектация! Два ключа! Я владелец. Снял с учета для продажи. Разумный торг у капота».

Несколько лет назад марка DongFeng официально присутствовала на белорусском рынке. А сейчас покупатели, видимо, расстаются со своими приобретениями. В продаже эта марка представлена только моделью H30 — среднеразмерный хэтчбек, построенный на платформе давно забытого Citroen ZX. Из четырех продающихся машин мы выбрали самый интересный вариант — 2016 год выпуска, пробег 76 тысяч км. Цена — 5700 долларов.





Данный экземпляр — с автоматической коробкой передач. Между прочим — это японский агрегат Aisin. Так что как минимум с «автоматом» и подвеской проблем быть не должно.

Марка FAW — самый старый автопроизводитель в Китае. Но это никак не повлияло на ее известность в Беларуси. В продаже есть всего один автомобиль этой марки — седан FAW Besturn B50, выпущенный в 2012 году. Кстати, в России эти седаны продавались официально. Продавец просит за машину 3500 долларов.





Конструкция автомобиля — сборная солянка. Шасси — от Mazda 6 первого поколения. Двигатель и шестидиапазонный «автомат» — Volkswagen.

В 2007 году компания «ЮнионМоторс» предприняла попытку заинтересовать белорусов маркой Hafei. С тех пор в продаже всплыли всего два авто, по сути, одной модели — Hafei Brio (он же Lobo). Дизайн рисовали в студии Pininfarina. Сейчас китайскую малютку 2007 года выпуска с пробегом 166 тысяч км продают всего за 600 долларов.





Вот что пишет продавец: «Хорошая машинка, по езде без проблем, без торга. Нужно делать пятую передачу, заменила диски и колодки тормозные, лобовое, радиатор, бампер, аккумулятор, комплект сцепления, масло».

Ни название, ни внешний вид этого автомобиля не скрывают, что производитель скооперировался в Китае с Mazda. На совместном предприятии они выпускали модель Haima 3. В 2010 году автомобиль производился в России на заводе в Черкесске. Сейчас единственный экземпляр этого эксклюзива продается за 3400 долларов. Столько просят за автомобиль 2011 года выпуска с пробегом 132 тысячи км.





«Вариатор Panch (Бельгия) один из самых надежных, авто обслужено полностью. Ручник работает. Заменены задние диски, стойки амортизаторов, наконечники, сайлентблоки, колодки, тормозные шланги, ШРУС. Одним словом, подвеска полностью обслужена, новая всесезонная резина, есть пару жучков».

Марка JAC — еще одна редкость в Беларуси, хотя в России она представлена. В Беларуси мы нашли в продаже всего две модели — кроссовер S5 и минивэн Refine (аналог Hyundai H1). Остановимся на кроссовере. Машина 2014 года выпуска с пробегом 250 тысяч км продается за 8500 долларов. Под капотом — двухлитровый бензиновый мотор и «механика». Привод — передний.





«Авто без проблем. Один хозяин с момента покупки у дилера. Своевременное обслуживание. По з/ч проблем нет, на все расходники есть список аналогов».

ZX Landmark — редкий гость на белорусских дорогах. Если коротко — то это своеобразный китайский аналог российскому УАЗ Patriot. У этого внедорожника рамная конструкция, жестоко подключаемый полный привод, неразрезной задний мост. Под капотом — 2,4-литровый бензиновый мотор Mitsubishi. В продаже есть всего один автомобиль — 2007 года выпуска с пробегом 255 тысяч км. Стоит машина 3950 долларов.





Продавец не поскупился на подробное описание автомобиля и мелких неисправностей. И обещал поделиться тайной поиска запчастей только с реальным покупателем при передаче ключей.

Можно еще вспомнить марки Haval, Zotye, Great Wall и Geely, но их ассортимент ограничивается, главным образом, моделями, которые относительно недавно продавались или до сих пор официально продаются на белорусском рынке.