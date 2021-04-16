Нацбанк изменил правила денежных переводов

Нацбанк принял постановление правления Нацбанка №87 от 5 апреля, которое должно улучшить систему денежных переводов.
«Изменения, предусмотренные постановлением №87, будут способствовать дальнейшей цифровой трансформации финансовой сферы Республики Беларусь, повысят удобство и востребованность денежных переводов, а также позволят банкам расширить перечень предлагаемых услуг», — пишет пресс-служба Нацбанка.
Теперь, обратившись на национальный сайт системы денежных переводов, физические лица смогут:
отправлять денежный перевод за счет денежных средств, находящихся на его счете в любом банке, в том числе не являющемся банком-владельцем и (или) банком-участником;
получать денежный перевод, находящийся в системе денежных переводов, в любом банке, не являющемся банком-владельцем и (или) банком-участником системы денежных переводов;
отзывать невыплаченный денежный перевод или изменить его реквизиты, если иное не предусмотрено правилами системы денежных переводов;
получать информацию о всех отправленных и полученных денежных переводах;
получать информацию об изменении условий договора о предоставлении услуг по денежным переводам, размерах вознаграждения за предоставляемые услуги по денежным переводам, взимаемого банком-агентом, системой денежных переводов;
осуществлять иное взаимодействие с банком-агентом по вопросам, связанным с предоставлением банком-агентом услуг по денежным переводам.
Физлица могут делать переводы для оказания матпомощи; возмещения причиненного ими вреда; уплаты «коммуналки», налогов, сборов (пошлин) и других обязательных платежей; возврата излишне перечисленных им денег; оплаты покупки товаров личного пользования; в иных целях, не запрещенных законом.
Юрлица (ИП, адвокаты, нотариусы) имеют право делать переводы для возврата денежных средств, излишне перечисленных физлицам; выплаты пенсий, пособий, алиментов; в иных целях, не запрещенных законом.
Постановление вступает в силу после официального опубликования — 17 апреля.