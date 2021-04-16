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Нацбанк изменил правила денежных переводов

16.04.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Нацбанк принял постановление правления Нацбанка №87 от 5 апреля, которое должно улучшить систему денежных переводов.

«Изменения, предусмотренные постановлением №87, будут способствовать дальнейшей цифровой трансформации финансовой сферы Республики Беларусь, повысят удобство и востребованность денежных переводов, а также позволят банкам расширить перечень предлагаемых услуг», — пишет пресс-служба Нацбанка.

Теперь, обратившись на национальный сайт системы денежных переводов, физические лица смогут:

  • отправлять денежный перевод за счет денежных средств, находящихся на его счете в любом банке, в том числе не являющемся банком-владельцем и (или) банком-участником;
  • получать денежный перевод, находящийся в системе денежных переводов, в любом банке, не являющемся банком-владельцем и (или) банком-участником системы денежных переводов;
  • отзывать невыплаченный денежный перевод или изменить его реквизиты, если иное не предусмотрено правилами системы денежных переводов;
  • получать информацию о всех отправленных и полученных денежных переводах;
  • получать информацию об изменении условий договора о предоставлении услуг по денежным переводам, размерах вознаграждения за предоставляемые услуги по денежным переводам, взимаемого банком-агентом, системой денежных переводов;
  • осуществлять иное взаимодействие с банком-агентом по вопросам, связанным с предоставлением банком-агентом услуг по денежным переводам.

Физлица могут делать переводы для оказания матпомощи; возмещения причиненного ими вреда; уплаты «коммуналки», налогов, сборов (пошлин) и других обязательных платежей; возврата излишне перечисленных им денег; оплаты покупки товаров личного пользования; в иных целях, не запрещенных законом.

Юрлица (ИП, адвокаты, нотариусы) имеют право делать переводы для возврата денежных средств, излишне перечисленных физлицам; выплаты пенсий, пособий, алиментов; в иных целях, не запрещенных законом.

Постановление вступает в силу после официального опубликования — 17 апреля.

(будет дополнено)

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Нацбанк принял постановление правления Нацбанка №87 от 5 апреля, которое должно улучшить систему денежных переводов.Читать далее…
 
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