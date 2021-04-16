Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины в Барановичах. Им оказался гражданин России (обновлено)

Источник материала: Onliner

14 апреля житель Барановичей обнаружил в мусорном контейнере части тела женщины и вызвал милицию. Сотрудники правоохранительных органов нашли еще одну сумку с частями тела около соседнего дома. Личность погибшей установлена, а в убийстве подозревается 50-летний россиянин, проживавший в Минске.

Следователем с участием специалистов установлена личность погибшей, это 45-летняя жительница райцентра, сообщает Следственный комитет.

Родственник погибшей рассказал, к кому она собиралась в гости накануне, но в квартире по указанному адресу никого не оказалось. Жилье принадлежало 50-летнему гражданину России, и через пару часов его задержали в Минске.

В видеоролике МВД подозреваемый рассказал, что расчленял тело ножом и топором, на вопрос оперативников, для чего, ответил коротко: напились.

В настоящее время проводятся следственные действия с его участием.





УСК по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») Уголовного кодекса Беларуси. Обстоятельства совершения преступления, в том числе мотив, устанавливаются. Подозреваемый находится в ИВС.