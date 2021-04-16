|
Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины в Барановичах. Им оказался гражданин России (обновлено)
Источник материала: Onliner
14 апреля житель Барановичей обнаружил в мусорном контейнере части тела женщины и вызвал милицию. Сотрудники правоохранительных органов нашли еще одну сумку с частями тела около соседнего дома. Личность погибшей установлена, а в убийстве подозревается 50-летний россиянин, проживавший в Минске.
Следователем с участием специалистов установлена личность погибшей, это 45-летняя жительница райцентра,
Родственник погибшей рассказал, к кому она собиралась в гости накануне, но в квартире по указанному адресу никого не оказалось. Жилье принадлежало 50-летнему гражданину России, и через пару часов его задержали в Минске.
В видеоролике МВД подозреваемый рассказал, что расчленял тело ножом и топором, на вопрос оперативников, для чего, ответил коротко: напились.
В настоящее время проводятся следственные действия с его участием.
УСК по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») Уголовного кодекса Беларуси. Обстоятельства совершения преступления, в том числе мотив, устанавливаются. Подозреваемый находится в ИВС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины в Барановичах. Им оказался гражданин России (обновлено)
14 апреля житель Барановичей обнаружил в мусорном контейнере части тела женщины и вызвал милицию. Сотрудники правоохранительных органов нашли еще одну сумку с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)