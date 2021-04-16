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В Могилеве парень нашел на земле ключи от Infiniti и поехал кататься. Машину разбил и теперь должен очень много

16.04.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Следственном комитете сообщили, что в Могилеве мужчина угнал автомобиль и совершил на нем ДТП. По данным следствия, 27-летний парень ночью 10 апреля, возвращаясь домой, нашел на земле ключи от Infiniti G35х, который стояла неподалеку. Молодой человек, находясь в нетрезвом состоянии, открыл транспортное средство и совершил на нем поездку.

— На проспекте Мира в Могилеве подозреваемый не справился с управлением и совершил столкновение с осветительной железобетонной опорой, — сообщили в СК. — В результате ДТП мужчина не пострадал, однако угнанный автомобиль восстановлению не подлежит. Ущерб, причиненный владельцу, предварительно составил 10 тысяч долларов США.

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 (угон транспортного средства) Уголовного кодекса.

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Теги: Могилев
 
 
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В Следственном комитете сообщили, что в Могилеве мужчина угнал автомобиль и совершил на нем ДТП. По данным следствия, 27-летний парень ночью 10 апреля, возвращаясь...
 
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