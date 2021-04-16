Светодиоды, «лишние» кнопки и кулеры. Топ игровых смартфонов

Источник материала: Onliner Сам термин «игровой смартфон» на первый взгляд может показаться странным. Берешь телефон с самым топовым процессором — вот и весь сказ. Ан нет! Есть целая категория смартфонов, заточенных под любителей мобильного гейминга, и передовой процессор с десятком гигабайт оперативной памяти здесь не самое главное. Сегодня расскажем о нескольких моделях, которые и выглядят не как все, и по мощности не сильно уступают консолям.

Когда-то компания ASUS была довольно известным вендором на рынке коммуникаторов. Сегодня же ее знают как производителя игровых смартфонов серии ROG Phone. Совсем недавно компания представила ROG Phone 5, который уже можно заказать и в Беларуси.





Что же в новинке такого игрового? Здесь есть гигантский 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и скоростью реакции 1 мс. Экран продвигается как один из самых быстрых в индустрии. Процессор, разумеется, топовый — Snapdragon 888. А для того, чтобы в играх он не обжигал пальцы, его разместили посередке материнской платы. Тепло отводится с помощью графитовой пластины и алюминиевой рамки.

Можно подключить внешний вентилятор, который сбросит десяток-другой градусов. На этом же кулере есть дополнительные кнопки для управления в играх. К слову, по поводу кнопок. На правый торец разработчики добавили пару ультразвуковых клавиш, которые ложатся аккурат под указательные пальцы и на которые с помощью комплектного софта можно назначить разные действия в играх.





На сдачу — два порта USB Type-C (наверное, один для зарядки, второй для аксессуаров), подсвечивающийся логотип Republic of Gamers и очень продвинутая аудиосистема с парой крупных динамиков. Говорят, звучит ASUS ROG Phone 5 лучше всех. Ах да, еще здесь два встроенных аккумулятора общей емкостью 6000 мА·ч и зарядка на 65 Вт.

Четвертая версия «шарка» до международных продаж еще не добралась. Зато можно найти топовую про-версию Black Shark 3. Китайскому производителю есть что предложить, помимо брутального корпуса со светодиодной подсветкой.





Здесь уже не ультразвуковые, а дополнительные аппаратные «курки», выдвигающиеся на правом торце под указательные пальцы. С помощью софта настроить их действия можно практически под любые игры. Кому этого мало, те могут обратить внимание на фирменный геймпад, а также внешний кулер для охлаждения.

Аккумуляторов здесь тоже два, по 2500 мА·ч каждый. Благодаря ультрабыстрой зарядке и кубику на 65 Вт заряжается все это добро до 100% за 45 минут. Есть возможность зарядки с помощью магнитного кабеля, но тогда заряжаться телефон будет медленнее.





Технически Xiaomi Black Shark 3 Pro продвинут ровно настолько, насколько можно было быть продвинутым в 2020 году. Процессор Snapdragon 865, 8, а то и 12 ГБ оперативной памяти, быстрый накопитель и без преувеличения монструозный AMOLED-экран с диагональю 7,1 дюйма и частотой обновления 90 Гц.

Lenovo — не самая популярная в Беларуси (да и в мире) марка смартфонов. Тем не менее мобильное подразделение компании на плаву и время от времени выпускает интересные модели. Legion Pro — попытка производителя выступить в игровом сегменте мобильников.





Перво-наперво в смартфон напихали всего по максимуму: еще недавно топовый чип Qualcomm Snapdragon 865+, до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и традиционно огромный аккумулятор с комплектной зарядкой аж на 90 Вт.

У Lenovo свой взгляд на то, каким должен быть геймерский смартфон. Разработчики уделили много внимания эргономике. Legion Pro спроектирован с учетом того, что бо́льшую часть времени его будут использовать в горизонтальной ориентации. Поэтому блок с камерами сместили почти к середине тыльной панели, чтобы его не задевали пальцы. А для надежного хвата по бокам телефона добавили ребристую текстуру.





Еще есть выезжающая из боковина фронтальная камера — опять же рассчитано это на горизонтальное использование. Никуда не деться и от традиционных для подобных устройств светодиодов, переливающихся всеми цветами радуги во время игр (их можно отключить).

Эта модель — сугубо для поклонников игры Cyberpunk 2077, а также внешне самых необычных смартфонов. Помимо дизайна, какими-то особыми геймерскими качествами модель не выделяется. Если, конечно, не считать очень «жирную» начинку с тоннами оперативки и «толстым» процессором.





OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition имеет дополнительные надписи на пьедестале фотомодуля: «NETRUNNER EDITION, 2077», «NEURAL CONNECTION STATUS: ACTIVE», есть также бар-код. В коробке найдутся распечатанная карта из Cyberpunk 2077, значок, тематический чехол с яркими вставками, а также стандартный набор из зарядки, кабеля и «скрепки».





Крышка девайса частично стилизована под камень, частично под металл. На самом деле пластина пластиковая, а нужный эффект обеспечивает виниловая пленка.

Nubia RedMagic 5S

На удивление здесь нет модных светодиодных полосок. О геймерской сущности телефона на первый взгляд говорит только рисунок крышки с узкой металлической нашлепкой.





Инженеры RedMagic 5S сделали ставку на эффективность охлаждения горячего и мощного процессора Snapdragon 865. Для этого применяются графитовая термопрокладка, жидкостное охлаждение, но главное — миниатюрные вентиляторы, которые во время игры и зарядки телефона тихонько жужжат и сильно охлаждают чип.

На левом торце есть тумблер, активирующий игровой режим. Он позволяет тонко настраивать доступные игры вплоть до отключения кулеров и поведения системы (заглушать звонки, не выводить уведомления и так далее). На правом торце разместилась пара сенсорных триггеров, действия которых также можно настроить по-разному для любых игр.

Бонус

Существование нарочито геймерских смартфонов не означает, что обычные модели не предназначены для мобильных игр. Скорее речь идет о дополнительных фишках вроде яркого оформления корпуса, дополнительного охлаждения, пары «лишних» кнопок и программных надстроек.

Однако тот же iPhone 12 Max , особенно с учетом наличия Apple Arcade, сам по себе тоже отлично подходит для любителей мобильных игр. То же относится и к Android-флагманам, и даже к моделям средней ценовой категории.