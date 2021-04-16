На «живых» фото показали неанонсированные наушники AirPods 3

Источник материала: Onliner

В сети появились новые фотографии неанонсированных наушников AirPods 3, которые, по данным источника, уже готовы к выпуску и, вероятно, будут представлены на презентации 20 апреля. Данные UnclePan (так зовут источник) соотносятся с информацией, озвученной ранее ресурсом DigiTimes и аналитиком Мини-Чи Куо. Правда, последний называл более поздний срок — третий квартал 2021 года.

Наушники на фото имеют отличный от существующего дизайн: ножка укоротилась, а верхняя часть получила более плавные формы, корпус уменьшился. Ранее сообщалось, что Apple, вероятно, изменит алгоритм взаимодействия с сенсорными площадками на наушниках (как и их самих), дополнив «тапы» для управления другими жестами.

Чехол, предположительно, станет выше и шире. Говорили и о системе активного шумоподавления.