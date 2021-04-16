﻿ Снос двухэтажек возле велозавода, высотки для нуждающихся и развитие Лошицы. Как изменится Ленинский район. 21.by
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Снос двухэтажек возле велозавода, высотки для нуждающихся и развитие Лошицы. Как изменится Ленинский район

16.04.2021 10:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Снос жилья и строительство новых домов — вот что волнует минчан во все времена. О том, какие изменения ждут Ленинской район, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал глава администрации Петр Шостак. Информация есть как для тех, кто уже живет в этой части столицы, так и тех, кто только мечтает о переезде.

Территорию, где находится предприятие «Мотовело», ждет полная трансформация, и она уже началась, — отметил Шостак. — Практически завершена замена инженерных сетей, затем постепенно будут строиться новые дороги и тротуары, меняться жилой фонд. Поэтапно пойдут под снос старые двухэтажки, главной проблемой которых являются деревянные перекрытия, из-за чего их капитальный ремонт невозможен. Те строения, которые обновить реально (например, дома №4, 6, 12, 80 на улице Нахимова, расположенные вдоль канала Слепянской водной системы), не только будут отремонтированы, но и, возможно, прирастут мансардами. На месте остальных появится многоэтажное жилье для нуждающихся.

В районе бывшей автобазы возводится коммерческое жилье. Три дома уже построены, появятся еще шесть. Так же точечно обновится вся здешняя территория. Что касается самого предприятия «Мотовело», то на его месте будет развиваться промышленная площадка без вредных производств. Расположение, без сомнения, сделает ее востребованной.

Главной стройкой района вдоль улицы Маяковского, который в последние годы уже претерпел значительную трансформацию, является застройка бывшего Червенского рынка. Здесь возводится большой торгово-развлекательный центр площадью около 60 тысяч квадратных метров. Акцент будет сделан на детский и семейный отдых, в чем район очень нуждается. Товары и развлечения для детей займут два этажа. Проектом предусмотрен и многозальный кинотеатр. Сдача ТРЦ запланирована на 2024 год, но строители работают с опережением графика, так что, возможно, центр примет посетителей раньше. В перспективе планируется снос автокомбината №2 и части частного сектора в районе улицы Денисовской и Соколянского переулка. На их месте появится многоэтажная застройка.

Главной стройкой остается развитие жилого района Лошица. Микрорайоны Лошица-7, Лошица-8 и Лошица-9 уже застраиваются. Лошица-5 и Лошица-10 проектируются. Не вникая в детали застройки, скажу только, что там предусмотрены широкие просторные улицы, достаточно парковочных мест и зеленых зон, жилье будет самое разное — от бюджетного до элитного.

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Теги: Минск
 
 
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