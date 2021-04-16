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Обложка дня. «Главный враг диктатуры – молодость»
16.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«А главный друг – тишина». Так выглядит свежий номер российской Новой газеты, главной темой которого стали репрессии в отношении журналистов студенческого журнала.
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«А главный друг – тишина». Так выглядит свежий номер российской Новой газеты, главной темой которого стали репрессии в отношении журналистов студенческого...
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