В телеге сегодня. «Как жить в стране, где суд — это цирк?»

Источник материала: Салiдарнасць

Актуальное и очень близкое — из Рунета.

«Как жить в стране, где суд — это цирк? Где тебя могут посадить не за что — чуть дыхни на росгвардейца. Где чиновники несут полнейший бред в эфире, себе же противоречат и верят, что они всех надули.

От такого цирка просто опускаются руки и с каждой тупостью и подлянкой от государства, всё больше кажется, что ты ничего не можешь с этим дурдомом сделать.

Что делать, чтоб хотя бы себя из такого болота вытаскивать?», — так в Рунете призывают всех неравнодушных подписываться на телеграм-канал правозащитника Романа Валькова, что, как отмечается, «поможет каждому быть менее бессильным и больше тем, кто сам строит свою жизнь».