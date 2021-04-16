ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ОМОН задержал в Минске подозреваемого в убийстве и расчленении женщины

16.04.2021 10:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сотрудники правоохранительных органов оперативно раскрыли убийство 45-летней женщины, сообщает МВД.

ОМОН задержал в Минске подозреваемого в убийстве и расчленении женщины

Как отмечается, вечером 14 апреля в Барановичах в мусорном контейнере возле многоэтажки была обнаружена сумка с человеческими конечностями.

В ходе осмотра места происшествия около соседнего дома была найдена еще одна сумку с частями тела.

Эксперты областного ГКСЭ установили личность жертвы — это 45-летняя местная жительница.

Родственник погибшей рассказал, к кому она собиралась в гости накануне.

«Квартира по указанному адресу оказалась пуста. Выяснилось, что она принадлежит 50-летнему минчанину. Через несколько часов его задержали в столице сотрудники ОМОНа», — сообщили в МВД.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники правоохранительных органов оперативно раскрыли убийство 45-летней женщины, сообщает МВД.
 
Новости дня
Новости разные
 
«У нас прекрасное настроение». В Минске – процесс над Тимой Белорусских, которого судят по «наркотической» статье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by