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Lawyers for Lawyers требует прекратить преследование и запугивание адвокатов в Беларуси

16.04.2021 10:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Организация Lawyers for Lawyers (L4L) из Нидерландов, которая занимается поддержкой репрессированных адвокатов, требует прекратить преследование и запугивание адвокатов в Беларуси, которые работают над делами, связанными с нарушениями прав человека, или политически чувствительными делами.

Lawyers for Lawyers требует прекратить преследование и запугивание адвокатов в Беларуси

L4L в своем заявлении призывает немедленно освободить Максима Знака из-под стражи, отменить домашний арест Ильи Салея и восстановить лицензии Александра Пыльченко, Людмилы Казак и Сергея Зикрацкого.

«Эти юристы представляли интересы лидеров демократического движения в Беларуси и в связи с этим подвергаются преследованиям», — убеждены представители Lawyers for Lawyers.

В L4L отмечают, что адвокаты обязаны защищать права граждан, независимо от того, откуда им может угрожать опасность. Их работа незаменима для обеспечения эффективного доступа к правосудию для всех. Чтобы эффективно выполнять свои профессиональные обязанности, юристы должны иметь возможность независимо заниматься юридической практикой в соответствии с признанными законами, стандартами и этикой. Они не должны подвергаться ненадлежащему вмешательству, опасениям репрессий или необоснованным ограничениям.

Lawyers for Lawyers также обращает внимание, что в соответствии с основными принципами ООН, касающимися роли юристов, правительства должны обеспечить условия, чтобы защитники могли выполнять свои профессиональные функции без преследований и угроз.

Кроме того, личность адвоката не должна отождествляться со своим клиентом или действиями своего клиента. Адвокаты, как и все граждане, имеют право на свободу выражения мнения и участие в публичном обсуждении вопросов, касающихся законодательства.

В марте при Минюсте началась массовая аттестация адвокатов, открыто высказывающих свою гражданскую позицию по политически мотивированных делам.

За последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии адвокатов Марии Колесниковой — Александра Пыльченко и Людмилу Казак. В отношении двух других защитников Колесниковой — Ильи Салея и Максима Знака — возбуждены уголовные дела.

Кроме того, лицензий лишены адвокаты Сергей Зикрацкий, Владимир Созончук, Юлия Леванчук, Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон и другие.

В защиту белорусских адвокатов выступили многие международные ассоциации юристов и адвокатов, а также авторитетные российские коллеги.

О давлении на белорусских адвокатов, участвующих в громких политических делах, говорилось в докладе верховного комиссара ООН по правам человека за 2020 год, подготовленном к 46-й сессии Совета ООН по правам человека (прошла 22 февраля — 23 марта в Женеве).

18 марта на совещании о выполнении поручений по совершенствованию законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка Александр Лукашенко поинтересовался, «что сделано для наведения порядка в адвокатуре».

«Основная задача этого правового института — защита законных интересов граждан, субъектов хозяйствования. Как они здесь неукоснительно соблюдают закон? Но еще раз подчеркиваю, без попыток поставить кого-то на колени и наклонить. Виноват — отвечай, не виноват — иди работай», — цитировала Лукашенко его пресс-служба.

 

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Организация Lawyers for Lawyers (L4L) из Нидерландов, которая занимается поддержкой репрессированных адвокатов, требует прекратить преследование и запугивание адвокатов в...
 
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