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Правозащитник Александр Войтешик объявил голодовку в знак протеста

16.04.2021 10:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Арестованный на 15 суток правозащитник "Весны" Александр Войтешик объявил голодовку.

Войтешика задержали 14 апреля в суде Барановичского района и города Барановичи, когда он занимался мониторингом судебного процесса, сообщает сайт "Вясна". Правозащитнику заявили, будто он фотографировал обвиняемого. Сам Войтешик говорит, что только записывал процесс на диктофон, на что имеет право.

Судья Николай Кмита не поверил словам правозащитника. Войтешика заставляли показать телефон, но он не согласился. Тогда мобильник у него забрали, а самого задержали.

15 апреля его осудили по статье 24.1 КоАП (неуважение к суду). Войтешика признали виновным в неповиновении распоряжению председателя, нарушении порядка во время судебного заседания и других действиях, свидетельствующих о явном пренебрежении к суду.

В знак протеста против незаконного задержания и несправедливого ареста Войтешик объявил голодовку.

 
 
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Арестованный на 15 суток правозащитник "Весны" Александр Войтешик объявил голодовку.
 
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