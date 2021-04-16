За десять лет JPMorgan направит $2,5 трлн на борьбу с изменением климата

Источник материала: АФН

Американский банк JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) намерен выделить $2,5 трлн в ближайшее десятилетие на поддержку инициатив в сфере борьбы с изменением климата и обеспечения устойчивого развития.

В том числе около $1 трлн будет направлено на проекты, стимулирующие использование экологически чистых источников энергии, таких как ветер и солнце, говорится в сообщении JPMorgan.

Кроме того, банк планирует финансировать транзакции, которые содействуют социально-экономическому развитию в развивающихся странах, а также инициативы, способствующие экономической интеграции населения на развитых рынках, в том числе в области доступного жилья и здравоохранения.

"Изменение климата и неравенство являются двумя важнейшими проблемами нашего времени, и эти усилия будут способствовать обеспечению устойчивого экономического развития, которое станет залогом экологизации планеты и важнейших инвестиций в поддержку недостаточно обеспеченных общин", - заявил главный исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон.

Он обратился к компаниям, правительствам и политическим деятелям с призывом поддержать инициативы, которые позволят обеспечить переход к низкоуглеродной экономике.