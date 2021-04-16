Источник материала: Mir24.TV Belarus

Национальный банк Беларуси повысил ставку рефинансирования до 8,5%, передает «МИР 24».

«По итогам марта текущего года индекс потребительских цен в годовом выражении составил 8,5%. Мы приняли решение о повышении ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов. Данное решение вкупе с другими мерами направлено на сдерживание инфляции», – заявил председатель правления Национального банка Республики Беларусь Павел Каллаур.

В финансовой организации отметили, что рост товаров и услуг ускорился с конца прошлого года и к декабрю этого года составит 7%. Но в целом, несмотря на сложности, национальная экономика не вызывает беспокойства.

Напомним, что предыдущая ставка рефинансирования была снижена до исторического минимума и составляла 7,75%.