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Национальный банк Беларуси повысил ставку рефинансирования до 8,5%
16.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Национальный банк Беларуси повысил ставку рефинансирования до 8,5%, передает «МИР 24».
В финансовой организации отметили, что рост товаров и услуг ускорился с конца прошлого года и к декабрю этого года составит 7%. Но в целом, несмотря на сложности, национальная экономика не вызывает беспокойства.
Напомним, что предыдущая ставка рефинансирования была снижена до исторического минимума и составляла 7,75%.
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Предыдущая ставка рефинансирования была снижена до исторического минимума и составляла 7,75%.
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