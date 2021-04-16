«Сажусь рядом с сыном - и плачем». Жена Виктора Борушко, который попал в реанимацию, а потом сел на 5 лет

Источник материала: Tut.by

«Я знаю, как вы переживаете и сколько я вам доставил хлопот. Я хотел бы извиниться за все ваши переживания и страдания. Хочу обратиться к своим родителям. Я вас не подвел, вам нечего стыдиться либо корить себя за упущения в воспитании. Принципы морали и нравственности, человеческие ценности, которые вы мне с пеленок прививали — „не укради, не убей, не навреди ближнему своему“, я не нарушил. Вы можете продолжать мной гордиться. Я вас очень люблю. Хочу сказать большое спасибо брату и его семье, моей будущей супруге и нашему маленькому мальчику», — так Виктор Борушко обратился к близким во время одного из судебных заседаний.

Слушая, как Виктор произносит последнее слово, а до этого — рассказывает о том, что с ним происходило во время задержания , многие не могли сдержать слезы.

Но, наверное, труднее всех было женщине, которая его любит. Еще и потому, что после судебного заседания Наталье нужно было вернуться домой и перестать плакать — ради сына, которого она теперь воспитывает одна.

Виктора приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в условиях усиленного режима. Причина — «нанесении тяжких телесных повреждений сотруднику ОМОНа». Потерпевший заявил, что Виктор нанес ему удар, который привел к перелому ноги. Борушко свою вину не признал.

Мы встретились с Натальей, чтобы поговорить о том, как она сейчас живет — в ожидании любимого и дня, когда он зайдет в квартиру и скажет: «Я здесь».





«Спустя неделю я додумалась включать Денису старые голосовые сообщения от папы»

— Мы вместе около двух лет, — рассказывает Наташа. — Ребенок — от первого брака, но Витя принял его как родного сына. Биологического отца Денис не помнит, поэтому папа у него один — самый любимый. Он любит ходить по дому и громко радоваться: «Мой папа Витя! Папа Витя!».

Когда папа пропал, Дениска был в полном недоумении. Всё время спрашивал, где он и почему нам не звонит. Ведь раньше, если Витя уезжал на несколько дней в деревню к родителям, он всегда оставался на связи.

Спустя неделю я додумалась включать Денису старые голосовые сообщения от папы: «Привет, сын! Как дела, что делаешь? Как твой день прошел?». Денис сказал: «А я не буду ему отвечать». Стала расспрашивать, почему… Обиделся, что за всё это время папа не позвонил и не приехал.

Наталья почувствовала: сын уже понимает, что его обманывают, и страдает. Пришлось искать силы на откровенный разговор и слова, которые будут понятны трехлетнему человеку.





— К тому моменту я уже успела съездить к Вите в больницу, сделать несколько фотографий, — делится Наташа. — Показала сыну наименее страшный снимок, где видно лишь пару синяков на лице. И объяснила, что папа попал в автомобильную аварию, но он жив и сейчас лечится в больнице.

Сразу после этой новости Денис даже не расплакался. Просто распереживался очень: как там папа, чем ему помочь? А вот когда осознал, что произошло, начались бесконечные слезы. Утром идем в сад — плачет: «Я не хочу без папы идти, он мне из окошка не машет». Вечером возвращаемся — та же история: «Я хочу, чтобы папа со мной полежал после работы и почитал мне сказку».

Наталья радуется тому, что малыш понимает многое, не всё. Благодаря этому иногда получается его порадовать.

— На днях приезжали родные Вити — привезли игрушечный автобус для него и сковородку для меня. Сказали, что всё это от папы. О, сколько счастья было. Сковородка — от папы! Попросил, чтобы мы срочно ее собрали — занимались этим с самого утра, перед походом в садик.

«Мама, давай откроем скорее и посмотрим! Какую красивую нам папа сковородку подарил». Я никогда не видела, чтобы у ребенка столько эмоций вызывала какая-то простая совершенно, бытовая вещь. Вот настолько он скучает.





Стараюсь придумывать что-то, чтобы его отвлекать. Правда, иногда не выдерживаю, сажусь рядом и начинаю вместе с ним плакать. Первой стараюсь не начинать, но случается… Денис спрашивает, что случилось. Раньше врала, что больно ударилась. А теперь говорю правду: «Я тоже очень скучаю по папе».

— Не было такого, чтобы хоть раз подумали про себя: ну, куда ты пошел, зачем?

— Ни разу — я всегда его поддерживала и разделяла его убеждения. Да, бывало, что я просила его не выходить на улицу, если видела, что он уставший, что плохо себя чувствует. И в тот день я тоже попросила: «Может, не пойдешь?». Мелкий еще сидел у него на ноге, плакал. Но Витя сказал: «До вечера, я вас люблю» — поцеловал и ушел.

Я вот, возвращаясь к вашему вопросу, себя виню, что в этот момент не убедила его остаться дома. А его мне винить не в чем — я не считаю, что он нас оставил. Он как раз обо мне и о нашем ребенке думал в этот момент, о том, какое будущее будет у всех нас в этой стране. Витя выходил за жизнь в справедливом государстве и за человечность. Ради этого всё.

«Когда узнала, что Витя избит, я просто села на пол в прихожей — и мир остановился»

Вечер, когда Виктора задержали, Наталья помнит по минутам — через каждые 15 они созванивались:

— Я чувствовала постоянную тревогу, искала пятый угол. Звонила ему и звонила. В 17.05 мы поговорили в последний раз, а в 17.20 он мне не ответил. Я набрала еще два раза — и всё поняла.

Позвонила в «Вясну» (лишенный регистрации правозащитный центр, — Прим. редакции), сообщила, что нужно искать Виктора Борушко. А потом начала лихорадочно убираться в доме — намывать полы, протирать пыль. Не знала, куда еще это нервное напряжение выплеснуть. И через 40 минут — звонок в домофон. Незнакомый человек сказал, что Витя не вернется сегодня домой.

О том, что именно произошло с Виктором, первым узнал его брат — Николай. Он поехал с передачей, собранной Наташей, к РУВД, которое до последнего не давало списки задержанных — во всех остальных фамилии Борушко не было.

— В районе трех часов ночи Коля позвонил и сказал, что Витю увезли — на машине скорой помощи, и он едет следом. А в четыре я просто отрубилась — буквально на полчаса. Когда проснулась — увидела на мобильном пропущенный вызов. Это Витя пытался со мной поговорить, когда Коля приехал к нему в больницу и дал телефон. Я такую вину чувствую за то, что уснула именно в тот момент, когда он позвонил. Вот почему я уснула? До сих пор мучаюсь.





Когда Коля приехал и рассказал, что Витя избит, я просто села на пол в прихожей — и мир остановился. О характере травм узнала уже в больнице: заведующий пригласил меня в свой кабинет и всё рассказал. Сказал: попробуем всё исправить…

— Удалось тогда поговорить с Витей?

— Да, около часа дали побыть рядом. Он плакал ужасно и всё время просил у меня прощения за то, что это с нами случилось. На тот момент Витя еще не понимал всей серьезности ситуации — у него было сотрясение мозга, его всё время рвало, он не мог об этом думать. Я, если честно, тоже. И до последнего надеялась, что, возможно, всё обойдется.

Где-то через две с половиной недели Наталье стало ясно, что не обойдется. Речь идет об уголовной статье и реальном сроке.





— То, что было в суде, я пережила только благодаря антидепрессантам, — признается Наташа. — Других вариантов не было, потому что организм просто стал отказывать. Сначала пропал сон, потом я перестала есть. Как бы я ни пыталась, кусок в горло не лез. В какой-то момент я поняла, что у меня не в переносном, а в прямом смысле не получается с утра встать с кровати. Первыми мое состояние заметили соседи — они врачи, и у нас хорошие отношения. Сказали: «Наташа, это не дело. Так не пойдет. В конце концов, у тебя есть ребенок».

Объяснили, что в приеме антидепрессантов нет ничего плохого, если они назначены специалистами. И что это не блажь в моей ситуации, а необходимость — так я смогу справиться с этим. И вот, с медикаментозной помощью, получилось вернуть себе себя — хотя бы отчасти. Ведь нужно учиться, работать, заниматься сыном, помогать Витиным родителям и делать для него всё, что от меня зависит.

«Витя — это больше, чем любимый мужчина. Он для меня всё»

Сделать можно не так уж много: отправлять передачи, письма, которые хоть с задержками, но передают:

— В последнем письме я написала, что говорила о нем в интервью — мне очень интересны его эмоции. Надеюсь, его тронет то, что я сказала. (Улыбается)





Сам он пишет о том, что жизнь стала днем сурка — одно и то же, изо дня в день. Вите, по сути, нечего рассказать, и я чувствую, как его это удручает. Но он держится и ни на что не жалуется. Хотя он может промолчать и просто для того, чтобы я о нем не переживала.

В ответ на вопрос о том, что для нее значит этот человек, Наташа плачет:

— Больше, чем любимый мужчина. Он для меня всё. Это не описать словами. Миллион нужных мне людей в одном человеке. Я рано встретила настоящую любовь — и вот… Недавно услышала фразу в сериале, мол, когда любовь настолько искренняя и большая, она не может существовать в этом мире. Глупо, наверное — девочки всегда плачут под такие сериалы, но тут меня просто срезало от этого совпадения. Я готова ждать его столько, сколько нужно.

— Что помогает вам справляться с этим?

— Всё, что со мной происходит, можно в трех словах описать: я живу как-то, жду и шью.

Шитье очень помогает мне отвлечься, это своего рода медитация для меня. Был момент, когда сил не было совсем, хотелось просто спрятаться в своем мирке. Но теперь наоборот — хочется занять руки любимым делом, творчеством.

Я всегда мечтала о небольшом, уютном и красивом магазинчике белья. Витя меня в этой идее поддерживал. И, больше того, когда стали размышлять о том, где это белье закупать, сказал: «Так ты же сама шьешь! Пусть это будет твое авторское белье. Если нужно подучиться, пройти какие-то курсы — давай мы тебя запишем». Я прошла курс обучения, повысила свою квалификацию — и начала создавать белье сама . Работаю под заказ, учитывая все предпочтения и мерки заказчицы.







К сожалению, Витя не успел застать первый комплект белья, который я выпустила — к этому моменту его уже задержали. Хотя мы вместе выбирали ткани и цвета, обсуждали модели — он сутки-двое мог на это потратить. Никогда не было какого-то снисходительного отношения к моей мечте, мол, белье — женские глупости какие-то.





Он всегда меня мотивировал, очень хотел, чтобы всё у меня получилось. И бренд белья — это не мое, это наше. Я и в письмах всегда ему пишу, что у нас всё общее.

— Представляете, как вы встретитесь?

— Вообще не могу перестать об этом думать. Кажется, до последнего, пока он не переступит порог квартиры, не поверю. Уже столько пар розовых очков сменила за это время. Если я приеду к тюрьме, буду ждать, ждать, а он не выйдет — вот этого я точно не переживу. Поэтому мне нужно, чтобы он пришел и сказал мне: «Я здесь».





Я часто думаю о том, как справляются другие женщины. Об этом так мало говорят и пишут. Возможно, еще и потому, что понять это может только тот, кто находится в такой же ситуации. Я хочу сказать другим женщинам, чьи любимые сейчас далеко, что я каждый день думаю о них. О том, что они делают, как справляются, чем себя отвлекают. Это невыносимо тяжело — я знаю. И могу пожелать им только сил, терпения и мужества. А еще веры, которая есть у меня — в то, что всё изменится.