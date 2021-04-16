В Могилеве пьяный мужчина угнал Infiniti - и разбил ее в хлам

Источник материала: Tut.by

В Могилеве пьяный мужчина угнал Infiniti — и разбил ее так, что машина не подлежит восстановлению. Ключи от авто он «нашел на земле», когда возвращался домой, сообщает СК.





По данным следствия, 27-летний могилевчанин ночью 10 апреля шел пьяный домой, нашел на земле ключи от Infiniti G35х, которая стояла неподалеку, и решил прокатиться. На проспекте Мира мужчина не справился с управлением и врезался в столб.

В результате аварии мужчина не пострадал, а вот угнанный автомобиль восстановлению не подлежит. Ущерб, причиненный владельцу, предварительно оценили в 10 тысяч долларов.

В отношении могилевчанина возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства.

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