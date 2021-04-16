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В Гродно Toyota не пропустила МАЗ - пострадали два человека

16.04.2021 10:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 15 апреля на улице Мицкевича в Гродно, сообщили в ГАИ.


Фото: ГАИ

По предварительной информации, 63-летний водитель Toyota при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил МАЗ, двигавшийся в направлении площади Тызенгауза. Произошло столкновение.

В результате ДТП водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Его из автомобиля доставали спасатели. Он и пассажир Toyota получили травмы и были доставлены в больницу.

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Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла днем 15 апреля на улице Мицкевича.
 
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