Viber рассказал, как обезопасить себя в мессенджерах от мошенников

Источник материала: Tut.by

Viber напоминает пользователям мессенджера — держателям банковских карт — о правилах, соблюдение которых поможет защититься от мошеннических уловок. Пресс-релизом с советами в компании поделились с 42.TUT.BY.



Фото: Viber

Не передавайте личную информацию, в том числе данные ваших банковских карт, неизвестным контактам в Viber. Если вы получили сообщение от неизвестного отправителя или на ваше устройство поступил входящий звонок от пользователя, которого нет в вашем списке контактов, ни в коем случае не раскрывайте ему личные данные. Даже если собеседник называет себя сотрудником банка или представителем любых других организаций. Представители банка не будут запрашивать у пользователя номер и срок действия карты, CVV- и PIN-код, любые другие пароли от карты или интернет-банкинга, просить установить дополнительные приложения на телефон. Банки не предоставляют свои услуги через Viber.

Убедитесь, что напротив аккаунта бренда есть синяя галочка — знак официального партнера Viber. Многие бренды, в том числе банки, имеют свои официальные аккаунты в Viber. С их помощью компании могут делать рассылку бизнес-сообщений клиентам, которые предварительно дали на это свое согласие. Однако мошенники создают поддельные аккаунты брендов, используя логотипы, название и другую айдентику компании

Официальные бренды отмечены в Viber синей галочкой, показывающей, что компания проверена мессенджером и признана официальным партнерским брендом. Чат с официальным бизнес-аккаунтом также не содержит телефонного номера отправителя под именем — в сообщениях пользователям Viber отображается только имя компании. Также у отправителя будет свой собственный профиль (бизнес-аккаунт) с информацией о компании, часто содержащий официальный логотип, адрес и номер телефона. Это можно проверить, кликнув на фото/логотип отправителя.

Включите опцию «Защиты от лишних звонков». Функция доступна в последней версии Viber для пользователей с белорусскими номерами мобильных телефонов и призвана защитить пользователей мессенджера от звонков мошенников. Чтобы активировать опцию, откройте раздел «Еще», войдите во вкладку «Настройки», затем выберите «Вызовы и сообщения» и включите тумблер напротив пункта «Защита от лишних звонков». После этого пользователь не будет получать входящие видео- и аудиозвонки от неизвестных контактов.

Заблокируйте неизвестного или сообщите о подозрительном аккаунте в службу поддержки Viber. Для блокировки пользователя следует выбрать «Это спам» или «Заблокировать»: его аккаунт будет заблокирован в обоих случаях. При определенном количестве отметок пользователей о том, что аккаунт занимается спам-рассылками или звонками, этот пользователь будет заблокирован в Viber и не сможет больше никого побеспокоить в мессенджере. Вы также можете сообщить о поддельном аккаунте в службу поддержки . Для этого сделайте скриншоты номера телефона, с которого с вами связывался злоумышленник в Viber, и заполните форму обратной связи на сайте help.viber.com/ru/contact.