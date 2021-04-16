После пластики буду, как все в Instagram? Вот 8 вопросов, которые часто слышит пластический хирург

Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY продолжает спрашивать у медиков разных специальностей, на какие бытовые вопросы пациентов им часто приходится отвечать. Своими наблюдениями в этот раз делится пластический хирург Игорь Мишута.



Игорь МишутаПластический хирург, онколог-хирург высшей категории. Ведет блог в Instagram Пластический хирург, онколог-хирург высшей категории. Ведет блог в

Пластическая операция может изменить человека до неузнаваемости?

Полное изменение внешности после пластической операции — это что-то из разряда фантастических фильмов о тайных агентах под прикрытием. На самом деле, все совсем не так. Фото на паспорт менять точно не придется. Хирург может изменить отдельные черты лица. К примеру, можно увеличить проекцию скуловых возвышений и подбородка, изменить разрез глаз, но не поменять внешность кардинально.

К пластическому хирургу идут же только за эстетикой, так?

Нет. Существует два направления — эстетическая и реконструктивная медицина. Пластическая хирургия помогает устранять различные следы, например, после механических травм, ожогов или лечения онкологии.

Правда, что можно есть все, что хочешь, не худеть, а потом просто прийти на пластику и все исправить?

Это миф. Многие думают, что можно лечь на операционный стол в одном весе, а проснуться после наркоза уже совершенно стройным. К сожалению, так не бывает.

С помощью липосакции можно убрать до трех, в исключительных случаях — до пяти литров жировой клетчатки. При большом весе такая потеря роли не сыграет. Более того, людям с избыточной массой тела в принципе такая операция не поможет. Сперва врач посоветует нормализовать вес, а потом уже выполнять коррекцию фигуры, убирать излишки жировой ткани с проблемных мест в случаях, когда они не уходят после налаживания рациона, занятий спортом.

И кстати, даже липосакция не даст гарантии, что пациент снова не поправится. Да, жировая ткань будет распределяться иначе, но с помощью одной операции фигуру не сделать "идеальной" — обязательно должен быть комплексный подход.

После любой пластической операции понадобится еще одна?

Это не так. По статистике, около 95% пациентов, попадающих на прием к пластическому хирургу, делают всего одну операцию в жизни. Человек исправил, к примеру, форму носа или ушей — и все. Другое дело, когда мы говорим об «омолаживающих» операциях. Важно понимать, что их эффект не на всю жизнь, хотя если соблюдать рекомендации врача, то он может быть и длительным — до 7−10 лет.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Хороший пластический хирург должен отговаривать от операции?

Если хирург действительно профессиональный, то он не будет бездумно делать операцию по первой просьбе клиента.

Во-первых, иногда особенность внешности выглядит совсем небольшой, скорее, а пути ее изменения — очень травматичны. К примеру, я бы не посоветовал человеку делать ринопластику, чтобы избавиться от еле заметной горбинки на спинке носа. Во-вторых, хирург не художник, он не работает с чистым холстом, а всегда имеет исходные данные. Порой человек мечтает о таком результате, которого с его внешностью не получится добиться. В-третьих, во время беседы врач может заметить, что проблема кроется не во внешности, а в человеке. В таком случае он может посоветовать ему для начала разобраться с вопросами психологического характера.

Пластика поможет наладить личную жизнь?

Человек, решивший прибегнуть к пластической хирургии, должен четко понимать, что сама по себе операция не станет «волшебной пилюлей», которая избавит его от всех жизненных трудностей. Иногда пациенту нужно скорее обратиться к психологу, чем к хирургу. Хотя, безусловно, любое желанное изменение внешности — даже если посмотреть на примере изменившейся после тренировок или скорректированного рациона фигуры — придает людям уверенность в себе и избавляет от некоторых комплексов.

От чего зависит результат пластической операции?

Каким бы талантливым ни был хирург, результат зависит не только от него. Это командная работа, в которой принимает участие и сам хирург, и пациент, и косметолог, и физиотерапевт. Важны и исходные данные, и то, как человек следует всем рекомендациям врача — как при любом лечении.

После пластической хирургии станешь на одно лицо со всеми из Instagram?

В эстетической хирургии, как и в абсолютно любой сфере, есть свои усредненные параметры — некое представление о том, как должны выглядеть черты лица, грудь, талия, бедра и так далее. Но эти стандарты постоянно меняются.

Огромное количество фотографий «идеальных» лиц и тел в соцсетях, конечно, увеличило спрос на пластическую хирургию, ведь, чтобы опубликовать красивое селфи, можно применить различные фильтры. А чтобы соответствовать такой внешности в реальной жизни, понадобится помощь пластического хирурга.

На мой взгляд, тут самое главное — сохранить индивидуальность. На консультацию часто приходят с фото какой-нибудь знаменитости в качестве примера. Но здесь важно понимать, что одна и та же форма носа, ушей или губ подойдет не всем. Ведь красота — это очень изменчивое понятие, к нему невозможно применить какие-либо расчеты или схемы. Посмотрите на картины эпохи Возрождения или даже на фотографии начала прошлого столетия — насколько сильно меняется представление о прекрасном! Но одно остается неизменным: мода на здоровье, внутреннюю гармонию, образованность и самодостаточность.