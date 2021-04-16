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Микроавтобус насмерть сбил мужчину в Дубровенском районе
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами микроавтобуса в Дубровенском районе,
— Ночью 16 апреля 49-летний водитель микроавтобуса Mercedes, двигаясь по 607-му километру трассы М1 Брест — Минск — граница РФ, совершил наезд на пешехода, — говорится в сообщении ГАИ.
В результате ДТП 42-летний пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Происшествие случилось ночью 16 апреля на трассе М1.
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