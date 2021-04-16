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Снизошла: Меган Маркл заявила, что прощает королевскую семью

16.04.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл продолжает удивлять общественность: герцогиня заявила, что готова простить королевскую семью за их поступки и высказывания.

Ранее Маркл отказалась прилетать в Британию на похороны дедушки принцев Гарри и Уильяма. Проведя расследование, СМИ узнали, почему герцогиня не захотела прощаться с принцем Филиппом. К тому же экс-актриса решила дать мужу возможность пообщаться с родными тет-а-тет, однако вскоре стало известно, что Гарри исключили из семейных собраний.

© AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Принц Гарри хочет, чтобы родственники извинились перед Меган Маркл

Траур в королевстве не остановил Маркл и она продолжила привлекать внимание публики: на этот герцогиня заявила, что готова простить семью Елизаветы II.

Мятежница отметила, что всегда любила принца Филиппа и теперь хочет забыть обо всех разногласиях ради него, в том числе - о расистских высказываниях.

И хотя дворец не спешит комментировать сие высказывание, королевский эксперт Анджела Левин готова предсказать реакцию королевской семьи.

Левин уверена, если бы Маркл действительно любила и уважала покойного, то сохранила бы молчание, а не пыталась "перетянуть одеяло на себя" с помощью таких заявлений.

А вот соперница Меган Кейт Миддлтон продолжает показывать себя только с лучшей стороны: герцогиня по-своему простилась с принцем Филиппом и восхитила поклонников.

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Из-за трагической потери в семье Елизаветы II мятежная герцогиня решила проявить, по ее мнению, великодушие, и пойти на мировую.
 
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