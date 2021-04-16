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Снизошла: Меган Маркл заявила, что прощает королевскую семью
16.04.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Супруга принца Гарри Меган Маркл продолжает удивлять общественность: герцогиня заявила, что готова простить королевскую семью за их поступки и высказывания.
Ранее Маркл
© AFP 2020 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Траур в королевстве не остановил Маркл и она продолжила привлекать внимание публики: на этот герцогиня заявила, что готова простить семью Елизаветы II.
Мятежница отметила, что всегда любила принца Филиппа и теперь хочет забыть обо всех разногласиях ради него, в том числе - о
И хотя дворец не спешит комментировать сие высказывание, королевский эксперт Анджела Левин готова предсказать реакцию королевской семьи.
Левин уверена, если бы Маркл действительно любила и уважала покойного, то сохранила бы молчание, а не пыталась "перетянуть одеяло на себя" с помощью таких заявлений.
А вот соперница Меган Кейт Миддлтон продолжает показывать себя только с лучшей стороны: герцогиня
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Из-за трагической потери в семье Елизаветы II мятежная герцогиня решила проявить, по ее мнению, великодушие, и пойти на мировую.
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