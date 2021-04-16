52-летняя Люси Лью удивила своими фото. Актриса выглядит на 30 лет моложе - рассказываем секреты ее красоты

Источник материала: Tut.by

Американская актриса тайваньского происхождения Люси Лью, известная по ролям в фильмах «Ангелы Чарли» и «Убить Билла», снялась для майского номера Women’s Health. В фотографиях нет ничего необычного, кроме одного: если вспомнить, что актрисе уже 52, она просто в великолепной форме. LADY.TUT.BY показывает обложку с Лью и рассказывает ее секреты красоты.

Люси Лью поделилась фотографиями из журнала у себя в инстаграм, подписав их: «Рада воплотить триптих здоровья из разума, тела и духа на майской обложке Women’s Health».

В интервью журналу актриса призналась, что в детстве она мало что осознавала о своем теле и ни с чем не могла смириться, пока не повзрослела. Сейчас, при воспитании своего 5-летнего сына, Люси старается развивать у своего ребенка другие отношения с телом. Например, актриса говорит о строении человека без глупых эвфемизмов и стыда.

В свои 52 Люси Лью хочет оставаться максимально здоровой для своего сына (он, кстати, был выношен суррогатной матерью). Поэтому актриса особенно важным считает следовать своему убеждению, что разум и тело связаны между собой больше, чем мы думаем.

Под такой философией актриса имеет в виду правильный, по ее мнению, рацион. Например, около года назад она стала веганом, но около полугода назад перешла на вегетарианство, вернув в меню сыр и яйца. Во-первых, потому что сын любит делиться с актрисой едой, а для него она делает более разнообразные блюда. Во-вторых, снова есть яйца Лью посоветовал ее иглотерапевт.

Актриса обнаружила, что растительное питание дает ей больше энергии и уменьшает частоту вздутия живота. Сейчас Люси Лью больше готовит: она любит пряную кашу из киноа, а также суп: актриса использует рецепт с красными финиками, корнем лотоса и грибами с львиной гривой.



Иллюстративный снимок. Фото: Ella Olsson, unsplash.com

Кроме того, Люси Лью, в дополнение к традиционной медицине, уже давно полагается на иглоукалывание. Актриса регулярно обращается к врачу, чтобы протестировать мышечную реакцию: это такая альтернативная практика, которая оценивает мышечную силу для выявления недостатков в организме.

Ежедневной практикой для женщины является медитация, Лью считает ее способом сохранить сильный ум и силу воли. А еще сейчас актриса увлеклась SoulCycle (уроки велоспорта в помещении от этой компании. — Прим. TUT.BY) и делает 20-минутное занятие на своем домашнем велосипеде в дополнение к 10-минутной тренировке на руки. «Это пробуждает тело и разум», — уверена Лью.

Актриса также заметила, что последний год пандемии изменил ее быт и жизнь полностью. Теперь женщина больше времени проводит со своим сыном: они вместе едят, читают, рисуют и даже начали вместе брать уроки укулеле. Раньше актриса могла уходить из дома раньше шести утра, когда просыпался сын.

Люси Лью призналась, что в целом чувствовать себя лучше ей как раз помогают эти три вещи: иглоукалывание, вегетарианская диета и SoulCycling.