Курсы доллара и евро заметно падают. Что происходит на валютном рынке

Источник материала: Tut.by

Курсы доллар и евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 16 апреля снижаются. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 16 апреля

На торгах курс доллара снизился на 0,62% — до 2,596 рубля (данные на 10.43), курс евро упал на 0,59% — до 3,1075 рубля (данные на 10.57), а курс российского рубля вырос на 1,07% — до 3,4382 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.41).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,65 рубля (Банк БелВЭБ, БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,6 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту во Технобанке — 2,596 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ, БПС-Сбербанке — 3,17 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,111 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Технобанке — 3,106 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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