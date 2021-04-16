Китайская Xpeng готовит к дебюту электрический седан P5

Источник материала: Tut.by

Уже на следующей неделе начнет работу автосалон в Шанхае, и китайские производители один за другим начинают анонсировать свои новинки. Среди них и молодая компания Xpeng , не так давно объявившая о выходе на европейский рынок.





Электромобильный стартап готовит к выходу свою третью модель — это седан P5, который составит компанию седану P7 и кроссоверу G3 . По габаритной длине (4,8 м) новинка из Поднебесной оказывается крупнее Tesla Model 3, но колесная база (2,77 м) у P5 без малого на 10 см короче.









Из особенностей оснащения — ставшие уже привычными виртуальные приборы, 15,6-дюймовый вертикальный планшет мультимедиа-системы, панорамная крыша, размещенный в багажном отсеке холодильник и, судя по фото, проектор, благодаря которому можно организовать мини-кинотеатр прямо в салоне машины!





Впрочем, главной фишкой P5 обещает стать фирменная система Xpilot 3.5, которая, если верить разработчикам, сможет брать управление не только на шоссе, но и в городе, то есть электрокар сможет самостоятельно двигаться в умеренно напряженном трафике. Комплекс «органов чувств» включает два лидара, 12 ультразвуковых радаров, 5 радаров миллиметрового диапазона и 13 камер.





Подробности о силовых установках и динамических характеристиках Xpeng раскроет 19 апреля во время премьеры P5 в Шанхае. Сообщается, что у седана будут модификации с задним и полным приводом, а самые «дальнобойные» версии смогут проезжать без подзарядки до 600 км (по циклу NEDC).