ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Китайская Xpeng готовит к дебюту электрический седан P5

16.04.2021 11:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Уже на следующей неделе начнет работу автосалон в Шанхае, и китайские производители один за другим начинают анонсировать свои новинки. Среди них и молодая компания Xpeng, не так давно объявившая о выходе на европейский рынок.


Электромобильный стартап готовит к выходу свою третью модель — это седан P5, который составит компанию седану P7 и кроссоверу G3. По габаритной длине (4,8 м) новинка из Поднебесной оказывается крупнее Tesla Model 3, но колесная база (2,77 м) у P5 без малого на 10 см короче.



Из особенностей оснащения — ставшие уже привычными виртуальные приборы, 15,6-дюймовый вертикальный планшет мультимедиа-системы, панорамная крыша, размещенный в багажном отсеке холодильник и, судя по фото, проектор, благодаря которому можно организовать мини-кинотеатр прямо в салоне машины!


Впрочем, главной фишкой P5 обещает стать фирменная система Xpilot 3.5, которая, если верить разработчикам, сможет брать управление не только на шоссе, но и в городе, то есть электрокар сможет самостоятельно двигаться в умеренно напряженном трафике. Комплекс «органов чувств» включает два лидара, 12 ультразвуковых радаров, 5 радаров миллиметрового диапазона и 13 камер.


Подробности о силовых установках и динамических характеристиках Xpeng раскроет 19 апреля во время премьеры P5 в Шанхае. Сообщается, что у седана будут модификации с задним и полным приводом, а самые «дальнобойные» версии смогут проезжать без подзарядки до 600 км (по циклу NEDC).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже на следующей неделе начнет работу автосалон в Шанхае, и китайские производители один за другим начинают анонсировать свои новинки. Среди них и молодая...
 
Новости дня
Новости разные
 
60 інтэлектуалаў сьвету выступілі супраць крымінальнага перасьледу расейскага студэнцкага выданьня DOXA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by