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Китайская Xpeng готовит к дебюту электрический седан P5
Источник материала: Tut.by
Уже на следующей неделе начнет работу автосалон в Шанхае, и китайские производители один за другим начинают анонсировать свои новинки. Среди них и молодая
Электромобильный стартап готовит к выходу свою третью модель — это седан P5, который составит компанию седану P7 и
Из особенностей оснащения — ставшие уже привычными виртуальные приборы, 15,6-дюймовый вертикальный планшет мультимедиа-системы, панорамная крыша, размещенный в багажном отсеке холодильник и, судя по фото, проектор, благодаря которому можно организовать мини-кинотеатр прямо в салоне машины!
Впрочем, главной фишкой P5 обещает стать фирменная система Xpilot 3.5, которая, если верить разработчикам, сможет брать управление не только на шоссе, но и в городе, то есть электрокар сможет самостоятельно двигаться в умеренно напряженном трафике. Комплекс «органов чувств» включает два лидара, 12 ультразвуковых радаров, 5 радаров миллиметрового диапазона и 13 камер.
Подробности о силовых установках и динамических характеристиках Xpeng раскроет 19 апреля во время премьеры P5 в Шанхае. Сообщается, что у седана будут модификации с задним и полным приводом, а самые «дальнобойные» версии смогут проезжать без подзарядки до 600 км (по циклу NEDC).
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Уже на следующей неделе начнет работу автосалон в Шанхае, и китайские производители один за другим начинают анонсировать свои новинки. Среди них и молодая...
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