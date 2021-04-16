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В Витебске разрешат давать горячую воду два раза в неделю
Источник материала: АФН
В Витебске разрешат давать горячую воду два раза в неделю. Такие изменения в социальные стандарты
Ранее воду обязаны были подавать ежедневно.
Как написано в документе, связано это с “финансово-техническими возможностями”.
Также из социальных норм убрали обеспечение населения общественными банями.
Кроме того, исключены нормативы потребления электроэнергии и расхода газа, норма по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов была исключена еще раньше.
Также по новому изложена норма о количестве общественных уборных: раньше требовался 1 туалет на 1000 человек, теперь уже речь идет об одном приборе на то же количество жителей.
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В Витебске разрешат давать горячую воду два раза в неделю. Такие изменения в социальные стандарты принял 29 марта Витебский облисполком.
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