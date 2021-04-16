ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебске разрешат давать горячую воду два раза в неделю

16.04.2021 11:33 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В Витебске разрешат давать горячую воду два раза в неделю. Такие изменения в социальные стандарты принял 29 марта Витебский облисполком.

Ранее воду обязаны были подавать ежедневно.

Как написано в документе, связано это с “финансово-техническими возможностями”.

Также из социальных норм убрали обеспечение населения общественными банями.

Кроме того, исключены нормативы потребления электроэнергии и расхода газа, норма по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов была исключена еще раньше.

Также по новому изложена норма о количестве общественных уборных: раньше требовался 1 туалет на 1000 человек, теперь уже речь идет об одном приборе на то же количество жителей.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске разрешат давать горячую воду два раза в неделю. Такие изменения в социальные стандарты принял 29 марта Витебский облисполком.
 
Новости дня
Новости разные
 
Cтройки в Лошице, снос двухэтажек и (возможно) мансарды на Нахимова. Как изменится Ленинский район
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by