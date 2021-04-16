Источник материала: АФН

В Витебске разрешат давать горячую воду два раза в неделю. Такие изменения в социальные стандарты принял 29 марта Витебский облисполком.

Ранее воду обязаны были подавать ежедневно.

Как написано в документе, связано это с “финансово-техническими возможностями”.

Также из социальных норм убрали обеспечение населения общественными банями.

Кроме того, исключены нормативы потребления электроэнергии и расхода газа, норма по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов была исключена еще раньше.

Также по новому изложена норма о количестве общественных уборных: раньше требовался 1 туалет на 1000 человек, теперь уже речь идет об одном приборе на то же количество жителей.