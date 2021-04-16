"Я выбрал пропорциональный ответ". Джо Байден о санкциях против РФ и Путине

Свобода . Белый Дом и Министерство финансов США опубликовали сообщения о введении президентским указом нового пакета санкций в четверг ранним утром по вашингтонскому времени, а во второй половине дня со специальным заявлением по этому поводу выступил президент Байден. Его выступление, включая ответы на вопросы, заняло не более семи минут, передает









"Президент Путин позвонил мне в январе, когда я был приведен к присяге, чтобы поздравить меня. Я тогда сказал ему, что моя администрация очень внимательно изучит все данные, к которым мы получили доступ, касающиеся роли России, а затем примет решение, как мы на это ответим.





Когда мы с ним снова говорили на этой неделе, я сказал ему, что в ближайшее время мы отреагируем взвешенно и пропорционально, потому что мы пришли к выводу, что они вмешивались в выборы, а их действия в отношении SolarWind были совершенно непозволительными. Сегодня я одобрил ряд шагов включая выдворение нескольких российских должностных лиц как последствие их действий. Я также подписал исполнительный приказ, которым вводятся новые меры, в том числе санкции в отношении конкретных злонамеренных действий, предпринятых Россией в ущерб интересам США.





Я был откровенен с президентом Путиным. Я сказал ему, что мог поступить жестче, но решил не делать этого. Я выбираю пропорциональный ответ. Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности и раздуванию конфликта с Россией. Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений. Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов к дальнейшим действиям".





Джо Байден высказался также в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Вместе с тем он заверил, что не хочет дальнейшего обострения и рассчитывает на конструктивное взаимодействие с Кремлем. На вопрос, почему в числе причин для новых санкций отсутствует газопровод "Северный поток-2", президент ответил так.





"Северный поток-2" – сложный вопрос, затрагивающий интересы наших союзников в Европе. Я был против "Северного потока" продолжительное время, не только тогда, когда не занимал никакой должности, но и когда еще был вице-президентом. Но эта проблема по-прежнему актуальна".





Выступлению президента предшествовал брифинг высокопоставленных должностных лиц администрации, заявивших, что для США эти санкции - "дело принципа".





Как следует из опубликованных документов, санкции введены за злонамеренные действия России по трем направлениям, а именно: попытки вмешательства в выборы в США 2020 года, взлом компьютерных сетей компании SolarWinds, а также в связи с сообщениями о том, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. Решение о санкциях принято на основании представленной разведсообществом США общей оценки угроз, исходящих от Москвы.





Американским финансовым институтам будет запрещена покупка новых выпусков российского госдолга, размещённых после 14 июня на первичном рынке. Ограничение касается только прямой покупки у Центробанка, Фонда национального благосостояния или Министерства финансов.





В список ограничений попали шесть российских технологических компаний, обвинённых в помощи российским спецслужбам. Среди них – военный технополис "ЭРА" в Краснодарском крае, в котором работают частные и государственные компании, привлечённые Министерством обороны. Остальные компании специализируются на защите информации, аудите IT-инфраструктуры и противодействии киберугрозам.





Предусматривается также высылка из США десяти российских сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием.





Разведданные о денежных вознаграждениях талибам предала огласке в июне прошлого года New York Times. Президент Трамп назвал их "фальшивой новостью", а кандидат в президент Джо Байден критиковал его за то, что он не поднял этот вопрос в своих контактах с Владимиром Путиным. Сам Байден затронул эту тему в своем первом же телефонном разговоре с президентом России в январе этого года.





Данные американской разведки основаны на показаниях членов афганских криминальных группировок, подозрительных передвижениях и банковских трансакциях. Однако оба посредника, якобы имевших дело непосредственно с ГРУ, в прошлом году бежали из Афганистана в Россию с паспортами, выписанными специальным "паспортным столом" российской военной разведки.





Вот почему первый же вопрос о санкциях, заданный на брифинге пресс-секретарю Белого Доме Джен Псаки, касался достоверности сообщений о вознаграждениях.













"Прежде всего я бы сказала, что мы сочли сообщения об этом достаточным поводом для беспокойства и для того, чтобы наше разведсообщество изучило эти сведения в рамках работы над общей оценкой. Степень достоверности информации о том, что сотрудники российской разведки старались поощрять нападения талибов на персонал США и коалиции в Афганистане, была оценена как низкая или средняя. Причина такой оценки состоит отчасти в том, что сообщения об этом исходят от лиц, находящихся в заключении, а также в сложной обстановке, в которой разведке приходится работать в Афганистане. Так что собрать эти разведданные и эти сведения непросто. Я бы сказала, что наше разведсообщество считает, что Главное разведывательное управление Генерального штаба управляет взаимодействием с отдельными лицами в афганских криминальных кругах".





Журналистов интересовала также эффективность санкций.













- США годами говорят о санкциях против России за ее плохое поведение. Как вам хорошо известно, в прошлом это их не удерживало. Почему мы должны ожидать, что эти новые санкции сделают то, чего не сделали предыдущие?





– Наша цель здесь не в эскалации. Наша цель заключается в том, чтобы назвать цену действий правительства России, которые мы считаем неприемлемыми. Некоторые из этих решений принимались по согласованию с нашими европейскими партнерами и союзниками. На наш взгляд, когда предпринимаются действия, которые неприемлемы, не соответствуют нашим интересам, которые, по нашему мнению, выходят за рамки того, что должно быть приемлемо для любой страны, с которой у вас есть отношения, – тогда эти действия должны иметь последствия. Мы не можем предсказать, какой эффект они произведут, но мы тем не менее считаем, что мы должны принимать меры в случаях неприемлемого поведения".





Несмотря на санкции, предложение Джо Байдена Владимиру Путину встретиться на нейтральной территории остается в силе. Об этом в четверг в интервью CNN заявил и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан:





- Зачем приглашать на саммит того, кого считаешь убийцей?





– Ну, во-первых, в разгар Холодной войны, когда у нас и у них тысячи ядерных боезарядов были нацелены друг на друга, когда Рональд Рейган объявлял Советский Союз «империей зла», саммиты у нас были. Лидеры ответственных стран встречаются друг с другом даже в самые трудные и мрачные времена. Президент Байден не верит, что мы с русскими находимся на таком уровне, но он считает, что наши отношения переживают очень сложный период и могут пойти по нисходящей спирали, если два лидера не встретятся и не обсудят различия в наших отношениях трезво и доверительно. Это не будет означать, что мы во всем согласны друг с другом или что президент Байден не будет защищать американские интересы со всей решительностью, но это означает, что он внесет свой вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости в этих отношениях".





"Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по отрицательной траектории, – говорится в информационном сообщении ​ Белого Дома. – Однако мы будем защищать наши национальные интересы и обеспечивать негативные последствия для правительства России за его действия, направленные на причинение нам вреда".