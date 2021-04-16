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Ехали на работу в Москву: на границе с Россией задержаны 5 микроавтобусов с беларусами
Источник материала: Партизан
Автобусы отправлялись из Гомеля, в общей сложности в них находилось 72 человека.
На белорусско-российской границе российские пограничники задержали пять микроавтобусов, пытавшихся окольными путями доставить граждан Беларуси на работу в Москву, передает
По рассказу одного из беларусов, российские пограничники поместили водителей в изолятор, у пассажиров изъяли паспорта. После опроса и проверки документов все пять автобусов с пассажирами вернулись в Беларусь.
Напомним, границу с Россией сегодня можно пересечь на поезде или самолётом, при этом необходимо иметь на руках ПЦР-тест.
Более жесткие правила действуют для тех, кто пересекает границу на автомобильном транспорте.
Хотя лесные и просёлочные дороги охраняются российскими пограничниками, белорусы предпочитают ехать нелегально, стараясь сэкономить на билетах.
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Автобусы отправлялись из Гомеля, в общей сложности в них находилось 72 человека.
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