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Витеблянка взяла в трех банках кредиты на 16 тысяч рублей - и перевела их мошенникам

16.04.2021 11:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 37-летняя женщина, мать двоих детей, оформила для мошенников кредиты в трех банках на 16 тысяч рублей, сообщает МВД.

В марте на мобильный женщины позвонил неизвестный молодой человек. Он представился сотрудником банка, в котором у нее оформлена зарплатная карта. Собеседник сообщил, что какой-то работник этого банка оформил на ее имя большой кредит.

Затем общение перешло в вайбер. На этот раз женщине позвонили уже якобы из Нацбанка. Она узнала, что кредиты на нее оформлены в четырех разных банках. Чтобы выявить злоумышленника, ей необходимо оставить заявки в них на получение максимально возможного кредита.

Женщина взяла кредиты в трех банках. В четвертом ее заявку не смогли быстро рассмотреть по техническим причинам.

Получив наличку — 16 тысяч рублей, горожанка перечислила их на указанный счет. Ей сказали, что вычислили злоумышленника и поблагодарили за содействие. Обещали скоро перезвонить и аннулировать все кредиты.

Но на связь больше никто не вышел, женщины поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию.

 
Теги: Витебск
 
 
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В марте на мобильный женщины позвонил неизвестный молодой человек. Он представился сотрудником банка, в котором у нее оформлена зарплатная карта. Собеседник...
 
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