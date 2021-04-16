Как скручивают пробеги у машин из Европы: вопиющие примеры и советы специалистов

Источник материала: Tut.by

Выбирая подержанный автомобиль, покупатели в первую очередь обращают внимание на стоимость и пробег. И, конечно, многие боятся, что цифры на одометре окажутся меньше, чем есть на самом деле. Стоит сказать, что эти опасения вполне обоснованные: по оценкам специалистов, как минимум треть авто из Европы продаются со смотанными пробегами. AUTO.TUT.BY показывает конкретные примеры и рассказывает, как вычислить, что машина на самом деле проехала больше, чем указано в объявлении о продаже.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Павел Мурашко

В этом году машин со скрученным пробегом стало чуть меньше, но риск все равно высок

Для чего мотают пробеги? Все просто: чтобы продать автомобиль дороже. Меньше пробег — меньше износ агрегатов, лучше сохранность салона. А это значит, что продать «скрученную» машину можно значительно дороже.

Интересными данными с AUTO.TUT.BY поделились специалисты белорусского сервиса «Антискрутка». Сервис аккумулирует информацию по пробегам автомобилей, которые привозят к нам из Европы — данные берутся из баз европейских компаний по инспекции транспортных средств, таких как Dekra, Macadam, Vimsweb. Белорусские аналитики сделали выборку машин, которые продаются в конкретный момент времени (в нашем случае это было 6 апреля) на одном из популярных сайтов автомобильных объявлений. Было четыре критерия: машины 2014−2019 годов выпуска, растаможенные в 2020—2021 годах, с указанным VIN-номером (он нужен для того, чтобы «пробить» машину по базам данных) и с дизельным двигателем (пробеги таких машин, как правило, больше бензиновых). В результате в базу к аналитикам попали объявления о 719 продаваемых в Беларуси автомобилях. В базе «Антискрутка» нашлась информация о 432 авто. В итоге у 366 из них пробег оказался оригинальным, а у 66 автомобилей — скрученным (больше, чем на 10 тысяч километров).

— Однако если взять всю статистику по запросам пользователей, то за четвертый квартал прошлого года пробег оказался смотан у 40,3% автомобилей из Европы, — говорят представители сервиса. — Интересно, что в этом году ситуация немного улучшилась — по данным за первый квартал пробег оказался смотан у 35,8% из числа всех проверенных автомобилей.

Отмотали пробег на 250 тысяч километров. И продали

Вот три самые популярных уловки, к которым прибегают недобросовестные продавцы чаще всего:

Указывают VIN с одной-двумя опечатками близкими по написанию: например, вместо V — Y, вместо цифры 6 — цифру 8 и так далее. В результате такой VIN-номер попросту не «пробьется» по базам банных.

Указывают VIN от другого автомобиля с таким же годом выпуска и таким же объемом двигателя. Тут покупателя должно насторожить несоответствие комплектации или цвета машины.

Не сообщают VIN покупателю до осмотра в надежде на то, что в полевых условиях покупателю будет сложнее выполнить проверку по всевозможным базам данных.

Специалисты отмечают, что наиболее жесткие варианты смотанного пробега скрываются именно среди тех объявлений, где VIN-номер не указан. Вот два примера:





Минивен Seat Alhambra 2016 года выпуска, который продавался за 18 700 долларов в одном из столичных автохаусов с пробегом 186 тысяч километров. При этом в сервисной истории дилера еще в 2019 году был зафиксирован пробег в 438 тысяч. Это значит, что пробег смотали минимум на 250 тысяч километров! Сейчас объявление снято с продажи — машина уже нашла покупателя.



Полный документ с дилерской историей этого автомобиля есть в редакции

А вот минивен Renault Espace 2017 года выпуска и сейчас находится в продаже .





Автомобиль черного цвета, однако, примечательно то, что по указанному в объявлении VIN-номеру определяется автомобиль уже бежевого цвета , который по базе таможенных органов Беларуси и вовсе не проходил процедуру таможенного оформления. Это значит, что VIN, указанный в объявлении, не соответствует действительности.

Вот еще несколько примеров машин из отчета сервиса «Автоскрутка» со смотанным пробегом, которые в январе успешно продались в Беларуси:





Volvo XC60 2016 года, продавалась в минском автохаусе за 23 450 долларов. Пробег смотан на 94 тысячи километров.





Ford B-MAX 2016 года, продавался в автохаусе в Малиновке за 10 800 $. Пробег смотан на 85 тысяч километров.





Fiat 500L 2015 года, продавался в брестском автохаусе за 11 100 долларов. Пробег смотан на 79 тысяч километров.





Renault Clio 2016 года, продавался в минском автохаусе за 9970 долларов. Пробег смотан на 77 тысяч километров.





Минивен Ford Tourneo Connect 2016 года, продавался в минском автохаусе за 14 200 доллраров. Пробег смотан на 74 тысячи километров.

— Интересно, что не всегда последний продавец знает о темном прошлом своего автомобиля, — рассказали специалисты сервиса «Антискрутка». — Поэтому многие частные продавцы открыто указывают VIN и узнают о смотанном пробеге уже от потенциальных покупателей, которые провели проверку по базам. Получается, что при покупке авто со смотанным пробегом получаешь сразу три проблемы: значительная переплата, больший износ узлов автомобиля и сложности при последующей продаже.

О реальном пробеге машины из Европы может рассказать официальный белорусский дилер

Проверить пробег можно двумя способами: изучить информацию из электронных баз данных и тщательно осмотреть сам автомобиль. Правда, во втором случае речь идет лишь о косвенных признаках.

— Начнем с первого способа. Сейчас большинство европейских дилеров ведут электронные базы данных по каждому автомобилю. Все машины во время гарантийного срока — как правило, это три года — обслуживаются у официального дилера, а значит, по ним фиксируется вся информация, включая пробег, — объясняет Павел Клеймюк, специалист компании Автогарант.бел. — Затем автомобиль становится «проходным на РБ» — то есть его можно растаможить у нас по недорогому тарифу. Такие автомобили обычно и везут в Беларусь. Итак, практически у всех дилеров есть общемировая база данных. То есть можно вместе с владельцем машины поехать к официальному дилеру и сделать запрос о пробеге.

Здесь, по словам эксперта, важен один нюанс: у дилера нужно спрашивать не последний зафиксированный пробег, а попросить всю историю обслуживания машины. Дело в том, что ушлые перекупы часто хитрят: сначала скручивают пробег, потом заезжают к официальному дилеру на какую-нибудь недорогую работу, типа замены масла, и последний пробег — уже скрученный — фиксируется у дилера.

Еще есть различные базы данных — сервисы, проверки истории автомобиля в Европе. Они платные, но в них можно увидеть количество владельцев, юридическую чистоту автомобиля, историю ДТП, суммы страховых выплат — при каждом таком случае фиксируется пробег. Еще лучше пользоваться сразу несколькими таким сервисами — для большей уверенности.

Определяем скрученный пробег на месте: засаленный руль и цена — «как в Европе»



Снимок носит иллюстративный характер

Теперь о косвенных признаках, по которым можно определить скрученный пробег.

— Один из них — это цена машины. Сравните стоимость рассматриваемой вами машины со стоимостью такой же модели с таким же пробегом в Европе. Если цена примерно одинаковая — значит, пробег скручен. Чудес не бывает: купив машину в Европе, ее нужно растаможить, оплатить доставку, оплатить услуги третьих лиц — а значит, что цена уже не может быть такой же.

Также косвенные признаки скрученного пробега — состояние кузова и салона. Конечно, они не дают стопроцентной гарантии, но дают повод задуматься об этом.

— Если мы говорим о машинах из Европы, то важно понимать, что состояние автомобилей бывает совершенно разным. Например, если машина в основном ездила по автобанам, то так называемый «пескоструй» — то есть повреждения кузова, фар и лобового стекла мелкими песчинками на большой скорости — может быть и на малом пробеге. Плюс все зависит от чистоты дорог той страны, где ездила машина.

По наблюдениям специалиста, на белорусском рынке в восьми из десяти машин скрученный пробег можно определить по косвенным признакам.

— Для начала нужно изучить модель машины — у всех износ происходит по разному. Как правило, у более дорогих автомобилей материалы более износостойкие. Но всегда есть нюансы. Например, у BMW очень износостойкий кожзам. А опция «мягкая натуральная кожа на полу» уже может плохо выглядеть на пробеге в 100 тысяч. Или, например, Ford Mondeo: на пробегах в 150−170 тысяч руль уже выглядит не очень, особенно если он с подогревом. У автомобилей VAG-группы — Audi, Volkswagen, Skoda — достаточно износостойкие материалы, по ним определять пробег очень тяжело.

Специалисты советуют: лучше заглянуть на европейские сайты по продаже бэушных машин, и посмотреть по фотографиям, как выглядят эти модели на том или ином пробеге. Смотреть надо на переднюю часть кузова, лобовое стекло и на отдельные элементы салона: руль, педали, сиденья и ручку переключения передач (если это «механика»).

— В кузове важно смотреть на тот самый «пескоструй». Чем больше матовость покрытий — тем выше пробег. Фары можно отполировать, но серьезный пескостуй не спрячешь — он чувствуется на ощупь. Насторожить должны фары, заклеенные в прозрачную пленку. Даже есть продавец говорит, что это «опция», надо понимать, что недобросовестные перекупы снимают с отпескоструеных фар лак до нуля, полируют их, и потом заклеивают пленкой.

У руля и ручки переключения коробки передач, по словам специалистов, важно разделять царапины и общую затертость.

— Царапины могут быть, например, от кольца на пальце. Другое дело — непосредственный износ. Если руль засаленный, имеет блеск — становится словно лакированным — значит рулем пользовались активно и много. Конечно, потертости можно замаскировать: например покрасить кожу на руле — но сделать это качественно достаточно сложно. Совсем новый руль тоже вызывает подозрения — значит, или он перешит, или заменен. Ну и общее правило — руль с подогревом изнашивается быстрее.

С износом педалей есть тоже один важный нюанс: если машина ездила по автобану, и среди ее опций есть адаптивный круиз-контроль, то рассуждать о пробеге по педалям можно с эффективностью гадания на кофейной гуще. Ситуация с износом сидений также зависит о комплектности человека, которые ездил за рулем:

— Если салон кожаный, то я бы больше обращал внимание на то, подкрашена кожа или нет, — советует Павел Клеймюк. — Это можно определить по нитке шва. Как правило, в оригинальных салонах ее цвет отличается от цвета кожи, а красят кожу обычно вместе с нитками. Если это так — это еще один признак большого пробега, который хотели замаскировать.