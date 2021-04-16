Парню, ударившему милицейское авто, дали три года колонии

Источник материала: Onliner

По информации незарегистрированного правозащитного центра «Вясна», три года колонии получил парень, ударивший милицейское авто на акции протеста в Дроздах. Уголовное дело было рассмотрено в суде Советского района.

Обвиняемый — мастер строительно-монтажных работ. Ему было предъявлено обвинение по статье 364 Уголовного кодекса (насилие в отношении милиции) и по 342 УК (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Уголовное дело касалось событий 13 сентября, когда в Минске проходила акция протеста «Марш героев» и часть протестующих дошла до Дроздов, где произошли задержания.

Обвинение: «13 сентября с 15:00 до 17:00 обвиняемый участвовал в несанкционированном массовом мероприятии на участке от Немиги до ст. м. „Пушкинская“, блокировал дороги, препятствовал работе аптек, салонов и предприятий, которые были на пути следования, нарушал спокойствие граждан. Потом, с 17:40 до 18:30, в районе улицы Тихой, испытывая озлобленность по отношению к сотрудникам милиции, ударил один раз ногой по служебному автомобилю и тем самым повредил капот. Затем он нанес по два удара сотрудникам ОМОНа, которые не повлекли расстройства их здоровья».

Парень признал вину только в том, что нечаянно ударил автомобиль. По всем остальным эпизодам не признал. На втором заседании он рассказал, что в тот день он с другом встретился в баре, затем они пошли гулять и много разговаривали. Обсуждали работу и девушек, они оказались в толпе людей и, занятые разговором, дошли до Стеллы, а затем и до «Пушкинской». Они услышали призывы идти в Дрозды к домам чиновников, им стало интересно, и они пошли.

Уже на улице Тихой к толпе людей, где он с другом находился, подъехал микроавтобус с силовиками. Позже услышал из толпы крики: «Бандиты!», а затем раздался шум гранат и хлопки от выстрелов. По его словам, в тот момент он очень сильно испугался. Находясь в толпе, он потерял равновесие и неумышленно оттолкнулся ногой от буса, чтоб не упасть. Именно из-за этого образовалась вмятина на бусе. При этом стоимость ремонта (более 400 рублей) была возмещена мужчиной еще до суда.

Вчера был оглашен приговор по делу. Парня признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободе с отбыванием в колонии общего режима. Также он обязан выплатить по 1000 рублей компенсации морального вреда двум сотрудникам ОМОНа. Иск «Минсктранса» будет рассматриваться отдельно в порядке гражданского судопроизводства.