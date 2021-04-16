В Беларусь прибыл премьер РФ Мишустин. Будут говорить об интеграции

Источник материала: Onliner

Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал сегодня в Минск. Глава российского правительства намерен встретиться с Александром Лукашенко и белорусским коллегой Романом Головченко.

ТАСС сообщает , что главы правительств обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной областях, уделят особое внимание наращиванию интеграции в рамках Союзного государства

Последний раз Мишустин был в Беларуси в сентябре 2020-го, переговаривался с белорусским коллегой Романом Головченко, общался с Александром Лукашенко — обсуждали внутриполитическую ситуацию в стране.