Выбираем электросамокат: параметры, популярные модели и европейские нормы

Источник материала: Onliner Микромобильность — передвижения по городу на короткие дистанции с помощью велосипедов, электросамокатов, моноколес и прочих небольших штук. Это мировой экологичный и транспортный тренд, который к нам приехал с небольшим опозданием и застал врасплох правовую систему и дорожную инфраструктуру. При этом белорусам он нравится, а электросамокаты стали одним из любимых их способов поездок. Рассказываем, как выбрать для себя самокат, на что обратить внимание и где на них не рекомендуется ездить.

Кикшеринг сделал отличную рекламу электросамокатам . Многие, покатавшись на арендных, хотели купить такой транспорт себе. А затем заработало сарафанное радио.

Для чего используют?

Дом-работа-дом — самый популярный сценарий для электросамоката . Людям надоело толкаться в автобусе или троллейбусе, соперничать за поручень с местным выпивохой, стоять в утренних и вечерних пробках на автомобиле. На самокате можно быстро и удобно добираться до работы, если погода позволяет.





Второй популярный сценарий — короткие деловые броски по городу. Отвезти документы, смотаться на фоторепортаж, забрать заказ из интернет-магазина, объехать несколько аптек или магазинов. Съездить буквально на несколько километров в обе стороны часто будет быстрее, чем на автомобиле.

Встречается и такой кейс : «Купили такой бабушке на дачу. Там до ближайшего магазина и обратно почти 4 км надо отмотать. Вначале в горку по проселочной, потом с горки по асфальту, и наоборот. Подстроили высоту руля, сиденья — и вперед».

Берут самокаты и для поездок по даче и легкому бездорожью. Правда, тут все зависит от модели. Ездят также с ребенком до школы или садика в хорошую погоду.

Конечно же, самокат — это тонны веселья. Как для взрослых, так и для детей. Рассекать личиком воздух на большой скорости по велодорожкам или тротуарам без особых усилий — просто восторг. Такие эмоции быстро передаются через сарафанные радиоволны, и вот уже ваш друг и его жена покупают себе самокаты. Все это не придуманные истории, а реальные отзывы из Каталога.





Параметры выбора

Скорость

Мотор у самоката находится в одном или сразу в двух колесах. Его мощность определяет скоростные и тяговые характеристики самоката: чем мощнее мотор, тем быстрее вы едете и тем легче поднимаетесь в горку. Но это на бумаге. Жизнь вносит суровые коррективы, потому что на эти показатели очень сильно влияют вес райдера, местность, погодные условия и сборка конкретной модели.

Показатель скорости даст вам представление о будущем темпе езды. Электросамокаты разгоняются очень быстро. Из-за этого, как написал один пользователь, «они дарят непривычное чувство „вжуха“». В отзывах приходят к убеждению, что для комфортной езды по городу хватит 18—25 км/ч . У нас пока никак не регламентируется скорость езды, поэтому, главное, будьте внимательны, осторожны и не забывайте о безопасности.





В Каталоге есть самокаты, разгоняющиеся больше 80 км/ч . Популярные модели самокатов могут разгоняться до 25—30 км/ч. Реальное значение может отличаться от того, что заявляет производитель. По мере разряда аккумулятора максимальная скорость будет снижаться, и на 25% самокат будет ехать не так быстро, как на 90—100%.

Почти все самокаты имеют пару скоростных режимов, которые вы выбираете под настроение, ситуацию или под экономию заряда. Переключение между ними происходит на приборной панели. Например, режим «Спорт» позволяет выжать из самоката максимум, что пригодится на хорошем ровном покрытии. Количество режимов и скорости между разными моделями могут отличаться.

Круиз-контроль — функция для поддержания одинаковой скорости. Пригодится для долгих поездок, где нет препятствий на пути. Например, по длинным велодорожкам. В зависимости от производителя режим активируется через приложение или по удержании ручки газа в одном положении.





Запас хода

Показатель расстояния, преодолеваемого самокатом на одном заряде батареи. Лучше всего опираться на отзывы в Каталоге, где пользователи указывают запас хода и скорость, отмечая свой вес и условия езды. Если самокат планируете использовать каждый день, то лучше брать модель с большой емкостью аккумулятора и большим запасом хода, чтобы не остаться с куском железа в руках на полпути на работу. В популярных моделях самокатов вы реально можете рассчитывать на 15-20 км от одного заряда в среднем по отзывам. Хотя некоторые могут проезжать и 65 км .





Амортизация

Без амортизации в самокате ездить по неровной дороге очень тяжело. Из-за этого вибрация передается по всем узлам на руки и в зубы райдера. В недорогих моделях амортизация обычно представлена одной и реже двумя пружинами. Их эффективность можно понять только на деле или через отзывы других пользователей. В более дорогих самокатах устанавливаются большие и качественные амортизаторы для гашения любых ударов и сглаживания неровностей. Частично такую функцию выполняют и надувные колеса.





Вес

Переносить самокат в сложенном виде вам придется неизбежно. Где-то поднести в метро, где-то по лестнице. И тут важно предусмотреть, кто будет пользоваться самокатом. А затем отфильтровать по весу тяжелые модели, которые будут не по силам девушкам и детям. Судя по отзывам, самокат весом более 15 кг уже неудобно таскать с собой.





Тормоза

Ножной, дисковый, барабанный и электрический — основные способы торможения на самокате. Первый работает за счет нажатия ногой на заднее крыло, которое прижимается к колесу и останавливает самокат. Не самый долговечный вариант. Существует вариация ножного тормоза с отдельными колодками, сжимающими колесо при нажатии ногой. Барабанный же тормоз спрятан внутри колеса и поэтому лучше всего защищен от грязи и пыли.

Дисковый — один из самых эффективных для самокатов. Его наличие — однозначный плюс. Тут контакт тормозной колодки происходит с диском, а не с поверхностью колеса. Механический дисковый тормоз передает усилие через металлический трос. В более дорогих моделях ставят гидравлические дисковые тормоза.





Дальше чуть сложнее. Рекуперативное торможение является функцией контроллера и присутствует сегодня во многих моделях самокатов. Суть: отпускаете рычаг газа, и мотор-колесо постепенно останавливает самокат, создавая напряжение, которое направляется на подзарядку батареи. Чем быстрее вращается мотор-колесо, тем эффективнее работает рекуперация. Поэтому так делать имеет смысл лишь на больших уклонах. В ином случае вы больше потратите энергии на последующий разгон, чем получите ее до этого на торможении. При этом на приятный эффект наката рассчитывать не придется: самокат будет медленно, но верно вас тормозить. Степень «жесткости» рекуперации обычно настраивается в приложении.

Электрический тормоз работает иначе. Он подает напряжение от батареи на мотор-колесо в противоположной фазе, из-за чего оно вращается медленнее. Следовательно, и заряд батареи расходуется быстрее. Важный плюс: вы можете контролировать силу торможения. Рекуперация же никогда не бывает в чистом виде, потому что иначе самокаты бы останавливались очень долго. Она присутствует в тормозной системе как дополнительная функция контроллера, но резкое торможение будет осуществляться основным механизмом или электрическим тормозом.





Доработки

Не ломается только то, что никогда не ездит по нашим дорогам. Возможность починить или улучшить самокат самому — важный критерий выбора для тех, кто любит или может этим заниматься. После распаковки и сборки самокат будет ездить без проблем. А что потом? Несколько ям, бордюров, пара сотен километров по нашей лучшей тротуарной плитке и коварный дождь убьют основные узлы самоката и лишат вас удовольствий от поездок.

Для популярных брендов сегодня запчасти и аксессуары имеются в большом ассортименте, равно как и сервисы, готовые обслужить вашего «электронного коня». А форумы переполнены советами о модификациях той или иной модели.





Что улучшают в электросамокатах? Практически все. В самых суровых руках нетронутыми остаются разве что контроллер и двигатель. Прежде всего начинают с герметизации отсеков. Недорогие модели поставляются без влагозащиты или с ее примитивным исполнением. У топовых моделей же есть защита от попадания воды. При этом для них все равно не рекомендуются поездки по лужам или в дождь.

Пользователи защищают и укрепляют провода, затягивают болты, смазывают элементы подвески, уплотняют аккумулятор в деке, усиливают заднее крыло, регулируют тормоза, заботятся о механизме складывания и о рулевой колонке — делают все, чтобы самокат прослужил дольше. Люфт руля — болезнь всех самокатов, и лучше ее профилактикой заняться как можно раньше.

Стандартные колеса часто меняют на диаметр побольше, если позволяет конструкция. Для наших дорог это дает лучшую амортизацию и вместе с этим комфорт от поездки. Самокаты с надувными колесами требуют регулярной подкачки, поэтому вам точно понадобится велокомпрессор . При этом с ними существует большой риск проколов. Иногда в комплекте можно даже найти запасные колеса. Цельные колеса более надежны, но не дают такой мягкости и плавности хода, не будут гасить вибрации, что скажется на надежности узлов.





Доработок можно сделать огромное количество. Возможность улучшить свой самокат — существенный плюс. Иногда сами производители помогают. Например, встречаются крепления для дополнительного аккумулятора. Даже сервис аренды самокатов серьезно доработал свой парк перед новым сезоном .

Управление, приложение и свет

Непосредственное управление самокатом происходит с приборной панели. Фонарь, выбор скоростного режима, круиз-контроль и пр. Информация о скорости, батарее и пробеге отображается обычно на дисплее. Его исполнение отличается в зависимости от модели. Более информативные дисплеи встречаются в более дорогих моделях. Статистика и дополнительное функции — в приложении на смартфоне. Там же можно выбрать ограничение скорости, например если самокатом пользуется ребенок.











Световые приборы повышают вашу заметность на дороге. Почти во всех моделях есть спереди белый фонарь для передвижения в темное время суток, а сзади красный стоп-сигнал . Встречается еще яркая динамичная подсветка деки . Однако в самых дешевых самокатах такие вещи могут отсутствовать, поэтому будьте внимательны при выборе. Также водителей может ввести в заблуждение использование красно-синей подсветки на самокате, особенно в темное время суток.





Популярные модели и новинки

Один из самых заказываемых самокатов в Каталоге. Цена — около 700 рублей . У него регулируется по высоте руль, поэтому модель хорошо подходит для ребенка. В приложении можно выставить ограничение скорости. Самокат складывается и весит всего 12 кг, что удобно при транспортировке. В отзывах пишут, что 30 км/ч удается достичь редко. По мере разряда аккумулятора максимальная скорость сильно падает. Запас хода зависит от многих условий, как уже говорилось выше. По отзывам, одной батареи хватало то на 10—13 км, то на 20—25 км. Многие сходятся в одном: как первый самокат или самокат для ребенка за свои деньги неплохо. Еще и сумка в комплекте.

Главный недостаток модели — отсутствие амортизации. На бумаге она, конечно, есть и вживую видна, однако на деле пользователи жалуются на дребезжания и сильные вибрации по неровным дорогам.





















Самая популярная в Каталоге модель бренда Kugoo этой весной. Самокат мощный и быстрый, а стоит на уровне популярных моделей Xiaomi и Ninebot . Резина с агрессивным протектором и высокий клиренс позволяют рассекать по легкому бездорожью. У него хорошая амортизация и надувные колеса, что обеспечивает комфортную езду по неровным участкам. Запас хода, по отзывам, 40—45 км.































Модель поновее с мотором 1000 Вт и батареей на 15 А/ч. Выглядит и ощущается на деле мощно и прочно. Пользователь в отзыве пишет: «Такой самокат вряд ли можно отнести на 100% к городскому или внедорожному типу: это скорее „паркетник“. Сильное бездорожье он не осилит, но на бордюр в зеленой зоне заберется легко». Самокат разгоняется до 50 км/ч и на одном заряде может пройти 18—40 км (да, большая разбежка в отзывах). У него два дисковых тормоза на переднем и заднем колесах. Для повышения видимости райдера есть подсветка деки.































Лидер по продажам за первые весенние месяцы. Лаконичный и простой городской электросамокат с запасом хода 65 км. В отзывах это значение подтверждается в определенных условиях. Для своей категории это отличный показатель. Касательно комфорта езды — у него нет амортизации, а только надувные колеса. Влагозащита чисто формальная и предотвратит разве что попадание брызг. Поэтому этот вопрос лучше решить до поездок по лужам.

В отзывах хвалят самокат за отличную динамику, высокую скорость и качество исполнения. Пользователь пишет: «Самокат собран очень добротно, ничего не скрипит, не люфтит, по тротуарной плитке никакой вибрации, ехать комфортно». А другой изящно и коротко описал Ninebot Kickscooter Max как «„Майбах“ среди городских самокатов».































Midway — ребрендинг самокатов Yamato для выхода на европейский рынок. Новинку этого сезона поставляют в страну большим модельным рядом. Отзывов и обзоров на них пока нет, но на бумаге все выглядит красиво. Например, модель i-One Pro с мотором на 350 Вт разгоняется до 30 км/ч и имеет запас хода от одной батареи 40 км.





























В ассортименте Midway также есть недорогие маленькие и относительно легкие самокаты с заявленной гидроизоляцией деки и рассчитанные на детей — Midway Mini . Топовая модель в линейке — Midway i-Max Pro . Мощный мотор, большая батарея, гидроизоляция и 10-дюймовые надувные колеса для комфортной езды по неровным дорогам. Весит только самокат аж 22 кг. Любопытно, как бы такая модель повела себя в сравнении с Xiaomi и Ninebot.

Электросамокаты у многих ассоциируются с брендом Xiaomi . Сейчас пять моделей Xiaomi входят в десятку самых продаваемых в Каталоге. И это только начало сезона.

У Xiaomi сейчас продается одновременно несколько версий самокатов. Старые M365 почти пропали из продажи, а M365 Pro еще довольно много. В апреле 2020 года появилась обновленная версия M365 с экранчиком и названием 1S . А уже летом того же года компания выкатила сразу 3 новые модели, ориентированные на европейский рынок: Mi Electric Scooter Essential , Mi Electric Scooter 1S и Mi Electric Scooter Pro 2 .





У новинок поправили ряд болячек старых моделей Xiaomi, серьезно укрепили заднее крыло, сделали более лаконичный дисплей, добавили больше светоотражателей на колесах и руле, линзованную фару, а также пластину для номерного знака. Появился режим «Пешеход» со скоростью до 5 км/ч, а максимальная прыть ограничена на уровне 25 км/ч (20 км/ч у Essential).





Модель Essential ругают за урезанные характеристики и при этом вроде как высокую цену. Хотя сейчас ее отдают за 949 р. Пока это самый дешевый электросамокат Xiaomi в Каталоге. За эти деньги вы получаете максимальную скорость 20 км/ч, запас хода, судя по отзывам, 15—20 км и кое-какую гидроизоляцию. Альтернативы определенно можно найти. Хотя пользователи довольны. Вот что пишет один из них: «Качество на высшем уровне. За один раз съездил в городе везде, где так долго хотел побывать, и вернулся. В функциях самоката нет ничего лишнего. Скорости для города хватает с головой. Батарея не разочаровала».

При этом обновленная модель M365S 1S по-прежнему популярна и продается наравне с обоими Pro-версиями .



























Безопасность и правовой статус самокатов

В Беларуси на момент публикации не определена роль электросамокатов в ПДД, но рекомендации от МВД уже существуют. Как сообщает БЕЛТА , специальное подразделение ДПС «Стрела» МВД в начале апреля 2021 г. дало такие советы:

ездить по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам, пешеходным зонам, обочинам, не создавая в этих местах препятствия для безопасного движения пешеходов;

скорость выбирать такую, которая позволит безопасно остановиться при необходимости;

крепко держаться за руль и соблюдать безопасную дистанцию;

не перевозить пассажиров;

сбавлять скорость и быть готовым к внезапному появлению людей в местах, где это возможно (например, возле выходов из ТЦ или возле остановок);

в темное время суток и при недостаточной видимости обозначить транспортное средство световозвращающими элементами, спереди установить фару с белым светом;

обозначить себя световозвращающими элементами в темное время суток и при недостаточной видимости;

не ездить в состоянии опьянения или при плохом самочувствии.

А как у соседей? В европейских странах нет единого подхода, а действуют свои национальные правила. Общие нормы: ограничение скорости 20—25 км/ч, штрафы за езду по тротуару или без шлемов, возрастные ограничения, запрет на перевоз нескольких человек. Интересная английская особенность — там разрешены только арендные самокаты. На личном самокате можно ездить только на частной земле с разрешения ее владельца.





Почти везде велодорожки или велополосы на проезжей части определяют как основное место передвижения электросамокатов. По проезжей части ездить можно только в том случае, если нету указанных элементов дороги. Этот пункт зафиксирован в Австрии, Франции, Германии, Португалии, Швеции и Швейцарии. Тротуары же почти везде запрещены для электросамокатов, или действует ограничение по скорости, равное скорости пешеходов. В таблице можно посмотреть несколько примеров:

Страна Макс. скорость, км/ч Мин. возраст Средства защиты Запрет передвижения Места передвижения Можно на проезжую часть Франция 25 12 До 18 лет Тротуары Велодорожки С огр. скорости 50 км/ч на дороге и если нет велодорожек Германия 20 14 Нет Тротуары Велодорожки Если нет велодорожек Италия 20 18 Нет Тротуары Велодорожки С огр. скорости 30 км/ч на дороге Бельгия 25 Нет Рекомендуется Туннели, вокзалы и общественные здания Велодорожки (основное место), тротуар (не быстрее пешеходов) Если нет велодорожек Швеция 20 Нет До 15 лет – Велодорожки (основное место), тротуар (не быстрее пешеходов) Если нет велодорожек Англия 25 16 Рекомендуется Тротуары Велодорожки Да Польша 20 до 10 лет можно только в жилой зоне Нет – Велодорожки, тротуары (если нет велодорожки и со скоростью пешехода) С огр. скорости 30 км/ч на дороге и если нет велодорожек Литва 25 14 До 18 лет – Велодорожки, по обочине (если нет велодорожек), тротуар (если нет велодорожки и обочины) По крайней правой полосе в один ряд, если нет велодорожек и обочин, и только со светоотражающим жилетом Украина Не определена законом Не определен законом Не определен законом Возможно, тротуар, но точно не определено законом Велодорожки Если нет велодорожек

Правила касаются еще световых приборы, страхования, удостоверений, вождения в пьяном виде, отвлекающих факторов вроде смартфонов и наушников и, конечно же, парковки. В феврале 2021 года 8 крупных операторов аренды электросамокатов в Европе объединились в коалицию Micro-Mobility for Europe , которая будет представлять отрасль в политических кругах Евросоюза и помогать вырабатывать правила для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

В Украине электросамокаты в 2020 году признаны участниками дорожного движения с указанием мест передвижения, но при этом не определены максимальная скорость и минимальный возраст райдера. В России и Беларуси электросамокатов нет в ПДД, хотя обсуждения этой проблемы идут в обеих странах.









Выводы

Электросамокат — это хороший способ быстро и удобно ездить на работу или по мелким делам в городе. Его выбирают вместо общественного транспорта и автомобиля. Многие наездили на своих самокатах уже по несколько тысяч километров. Жаль, инфраструктура у нас еще не до конца готова. А отсутствие правового регулирования будет порождать многочисленные конфликты на тротуарах и, к сожалению, на проезжей части.

При выборе самоката читайте отзывы. Базовые характеристики вроде скорости и запаса хода сильно зависят от внешних параметров и почти всегда отличаются от того, что заявляет производитель. Обращайте внимание на хорошую тормозную систему, наличие амортизации и возможностей для ремонта или доработки. И не забывайте о безопасности .

При желании можете поделиться с другими в комментариях под статьей своим опытом поездок на электросамокатах. Ваш личный опыт поможет кому-нибудь сделать правильный выбор.



