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Квартира дня. Убежище для путешественника-космополита в небоскребе
Источник материала: Onliner
Когда квартира расположена в высотном здании, зачастую ее самой яркой чертой становится вид из окна. Специалисты Amber Road показали, что и в таком случае интерьер может быть крайне выразительным.
Владелец квартиры площадью 80 квадратных метров в австралийском Сиднее — заядлый путешественник, который, даже находясь на родине, большую часть времени проводит на работе. Тем не менее он решил быть гостеприимным хозяином и заказал проект, подходящий не только для комфортной жизни, но и для организации праздников и вечеринок с гостями.
Как это водится сейчас, большую часть пространства занял большой зал, где объединены функции кухни, столовой и гостиной. Оно же может играть роль и гостевой спальни. Здесь устроена откидная кровать, которая при желании отделяется передвижным экраном, чтобы создать необходимое уединение. Холодное цветовое оформление с редкими теплыми элементами также было среди пожеланий заказчика проекта. Дизайнеры усилили эффект, оставив некоторые оригинальные элементы (например, фрагменты бетонных стен или трубы под потолком) вовсе без отделки.
на фаркоп, для 3 велосипедов
на заднюю часть автомобиля, для 3 велосипедов, ограничение веса: 45 кг
на крышу, для 1 велосипеда
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Когда квартира расположена в высотном здании, зачастую ее самой яркой чертой становится вид из окна. Специалисты Amber Road показали, что и в таком случае интерьер...
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