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Квартира дня. Убежище для путешественника-космополита в небоскребе

16.04.2021 11:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Когда квартира расположена в высотном здании, зачастую ее самой яркой чертой становится вид из окна. Специалисты Amber Road показали, что и в таком случае интерьер может быть крайне выразительным.

Владелец квартиры площадью 80 квадратных метров в австралийском Сиднее — заядлый путешественник, который, даже находясь на родине, большую часть времени проводит на работе. Тем не менее он решил быть гостеприимным хозяином и заказал проект, подходящий не только для комфортной жизни, но и для организации праздников и вечеринок с гостями.

Квартира дня. Убежище для путешественника-космополита в небоскребе
Квартира дня. Убежище для путешественника-космополита в небоскребе
Квартира дня. Убежище для путешественника-космополита в небоскребе
Квартира дня. Убежище для путешественника-космополита в небоскребе
Квартира дня. Убежище для путешественника-космополита в небоскребе

Как это водится сейчас, большую часть пространства занял большой зал, где объединены функции кухни, столовой и гостиной. Оно же может играть роль и гостевой спальни. Здесь устроена откидная кровать, которая при желании отделяется передвижным экраном, чтобы создать необходимое уединение. Холодное цветовое оформление с редкими теплыми элементами также было среди пожеланий заказчика проекта. Дизайнеры усилили эффект, оставив некоторые оригинальные элементы (например, фрагменты бетонных стен или трубы под потолком) вовсе без отделки.

Квартира дня. Убежище для путешественника-космополита в небоскребе
Квартира дня. Убежище для путешественника-космополита в небоскребе
Квартира дня. Убежище для путешественника-космополита в небоскребе
Квартира дня. Убежище для путешественника-космополита в небоскребе
Квартира дня. Убежище для путешественника-космополита в небоскребе

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Когда квартира расположена в высотном здании, зачастую ее самой яркой чертой становится вид из окна. Специалисты Amber Road показали, что и в таком случае интерьер...
 
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