В первом чтении принят законопроект «О туризме». Что хотят изменить?

Источник материала: Onliner

На сессии Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект «О туризме». Он разработан для совершенствования туристической деятельности и улучшения правового положения туристов, сообщает БЕЛТА. Что хотят изменить и за чей счет?

Одно из новшеств — введение институтов финансового обеспечения со стороны туроператора. Предусматриваются три формы этого обеспечения — договор добровольного страхования ответственности туроператора за вред заказчику при невозможности исполнения обязательств, договор между туроператором и банком, а также создание фонда ответственности туроператоров. (За чей счет это может произойти и как отразится на ценах — отдельная тема.)

Также проектом закона установлено, что исполнителем услуги является оператор, сформировавший тур, а программа путешествия должна содержать в том числе информацию о туроператоре, наличии у него финобеспечения и о порядке возмещения.

Еще одна новация, отмечает БЕЛТА, — возможность заключения договора туруслуг в электронном виде. «Это существенно облегчит взаимоотношения между заказчиком и туроператором», — сказал член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Павел Михалюк.