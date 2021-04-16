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В первом чтении принят законопроект «О туризме». Что хотят изменить?
Источник материала: Onliner
На сессии Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект «О туризме». Он разработан для совершенствования туристической деятельности и улучшения правового положения туристов,
Одно из новшеств — введение институтов финансового обеспечения со стороны туроператора. Предусматриваются три формы этого обеспечения — договор добровольного страхования ответственности туроператора за вред заказчику при невозможности исполнения обязательств, договор между туроператором и банком, а также создание фонда ответственности туроператоров. (За чей счет это может произойти и как отразится на ценах — отдельная тема.)
Также проектом закона установлено, что исполнителем услуги является оператор, сформировавший тур, а программа путешествия должна содержать в том числе информацию о туроператоре, наличии у него финобеспечения и о порядке возмещения.
Еще одна новация, отмечает БЕЛТА, — возможность заключения договора туруслуг в электронном виде. «Это существенно облегчит взаимоотношения между заказчиком и туроператором», — сказал член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Павел Михалюк.
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На сессии Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект «О туризме». Он разработан для совершенствования туристической деятельности и улучшения...
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