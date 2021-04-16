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Ургант снова троллит Лукашенко: «Неожиданное слово для властей Беларуси»

16.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский шоумен пошутил об очередном запрете белорусских властей.

Ургант снова троллит Лукашенко: «Неожиданное слово для властей Беларуси»

— Власти Беларуси запретили (неожиданное слово для властей Беларуси, — сарказм, Прим.) ввоз части продукции немецкой косметической компании, которая отказалась спонсировать ЧМ по хоккею, — напомнил Иван Ургант о недавнем решении белорусских властей о продукции компании «Nivea». — Эта компания делает много продуктов для бритья, после бритья.

Честно говоря, после этого запрета очень легко будет определить, у кого в Беларуси остались запасы старой косметики, а у кого нет, —продемонстрировал ведущий шуточный коллаж-фото, где рядом с побритым Лукашенко стоят трое его бородатых сыновей.

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Российский шоумен пошутил об очередном запрете белорусских властей.
 
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