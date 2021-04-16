|
Ургант снова троллит Лукашенко: «Неожиданное слово для властей Беларуси»
16.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский шоумен пошутил об очередном запрете белорусских властей.
— Власти Беларуси запретили (неожиданное слово для властей Беларуси, — сарказм, Прим.) ввоз части продукции немецкой косметической компании, которая отказалась спонсировать ЧМ по хоккею, —
Честно говоря, после этого запрета очень легко будет определить, у кого в Беларуси остались запасы старой косметики, а у кого нет, —продемонстрировал ведущий шуточный коллаж-фото, где рядом с побритым Лукашенко стоят трое его бородатых сыновей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский шоумен пошутил об очередном запрете белорусских властей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)