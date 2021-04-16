ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Мы протягиваем руку и поддерживаем вас». В Минске проходит съезд БАЖ

16.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В белорусскую столицу съехались делегаты – члены Белорусской ассоциации журналистов – со всей Беларуси.

С приветственным словом к участникам форума обратился глава БАЖ Андрей Бастунец. На съезде ассоциацию, в которую входит более 1300 членов, представляют десятки делегатов со всей Беларуси.

«Мы протягиваем руку и поддерживаем вас». В Минске проходит съезд БАЖ

Председатель БАЖ Андрей Бастунец и один из заместителей Борис Горецкий

«Мы протягиваем руку и поддерживаем вас». В Минске проходит съезд БАЖ

Съезд проходит на фоне беспрецедентного давления со стороны властей на независимое медиа-сообщество Беларуси. Накануне форума десятки международных организаций прислали членам БАЖ слова поддержки.

«В то время как Беларусь переживает переломный момент своей истории, ее власть, без колебаний попирает закон, не позволяя независимым СМИ освещать представляющие значимый общественный интерес события, нападая на журналистов, отправляя их за решетку и даже подвергая их пыткам.

Мы протягиваем вам руку и поддерживаем вас в вашей борьбе против репрессий. Вы вносите значимый вклад в дело защиты свободы СМИ и свободу выражения мнений. Вы заставляете журналистов гордиться их призванием», – говорится в заявлении «Репортеров без границ».

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусскую столицу съехались делегаты – члены Белорусской ассоциации журналистов – со всей Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
В жизнь этих знаков Зодиака ворвется удача до конца апреля: везунчиков только четыре!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by