«Мы протягиваем руку и поддерживаем вас». В Минске проходит съезд БАЖ

Источник материала: Салiдарнасць

В белорусскую столицу съехались делегаты – члены Белорусской ассоциации журналистов – со всей Беларуси.

С приветственным словом к участникам форума обратился глава БАЖ Андрей Бастунец. На съезде ассоциацию, в которую входит более 1300 членов, представляют десятки делегатов со всей Беларуси.





Председатель БАЖ Андрей Бастунец и один из заместителей Борис Горецкий





Съезд проходит на фоне беспрецедентного давления со стороны властей на независимое медиа-сообщество Беларуси. Накануне форума десятки международных организаций прислали членам БАЖ слова поддержки.

«В то время как Беларусь переживает переломный момент своей истории, ее власть, без колебаний попирает закон, не позволяя независимым СМИ освещать представляющие значимый общественный интерес события, нападая на журналистов, отправляя их за решетку и даже подвергая их пыткам.

Мы протягиваем вам руку и поддерживаем вас в вашей борьбе против репрессий. Вы вносите значимый вклад в дело защиты свободы СМИ и свободу выражения мнений. Вы заставляете журналистов гордиться их призванием», – говорится в заявлении «Репортеров без границ».

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