«Весна»: задержанный в суде правозащитник Александр Войтешик объявил голодовку

Арестованный на 15 суток барановичский правозащитник закрытого властями правозащитного центра «Весна» Александр Войтешик объявил голодовку.





Как сообщает «Весна», Войтешик был задержан 14 апреля в суде Барановичского района и города Барановичи (Брестская область), где он следил за судебным процессом. Его задержали за то, что он якобы фотографировал обвиняемого.

«Хотя, как успел заявить Александр, он только записывал на диктофон процесс, что является его абсолютным правом. Но судья Кмита не поверил в это. Правозащитника заставляли показать телефон, но он не согласился. Тогда у него забрали телефон, а его самого задержали», — говорится в сообщении «Весны».

На следующий день стало известно, что правозащитника арестовали на 15 суток по статье 25.1 КоАП (неуважение к суду). «В знак протеста против незаконного задержания и несправедливого ареста Александр Войтешик объявил голодовку», — сообщает правозащитный центр.