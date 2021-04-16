ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Весна»: задержанный в суде правозащитник Александр Войтешик объявил голодовку

16.04.2021 12:01 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Арестованный на 15 суток барановичский правозащитник закрытого властями правозащитного центра «Весна» Александр Войтешик объявил голодовку.

«Весна»: задержанный в суде правозащитник Александр Войтешик объявил голодовку

Как сообщает «Весна», Войтешик был задержан 14 апреля в суде Барановичского района и города Барановичи (Брестская область), где он следил за судебным процессом. Его задержали за то, что он якобы фотографировал обвиняемого.

«Хотя, как успел заявить Александр, он только записывал на диктофон процесс, что является его абсолютным правом. Но судья Кмита не поверил в это. Правозащитника заставляли показать телефон, но он не согласился. Тогда у него забрали телефон, а его самого задержали», — говорится в сообщении «Весны».

На следующий день стало известно, что правозащитника арестовали на 15 суток по статье 25.1 КоАП (неуважение к суду). «В знак протеста против незаконного задержания и несправедливого ареста Александр Войтешик объявил голодовку», — сообщает правозащитный центр.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Арестованный на 15 суток барановичский правозащитник закрытого властями правозащитного центра «Весна» Александр Войтешик объявил голодовку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Караеў, Луцкі і «красаўцы». Як Лукашэнка аддзячыў тым, хто ратаваў яго ў жніўні 2020-га
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by