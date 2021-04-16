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В Минске за наркотики судят Тиму Белорусских
Источник материала: Навiны
16 апреля в суде Московского района Минска началось рассмотрение дела в отношении Тимофея Морозова, более известного под творческим псевдонимом Тима Белорусских.
Популярный исполнитель обвиняется в незаконном без цели сбыта обороте наркотических средств и психотропных веществ (ч. 1 ст. 328 УК). По делу также проходит 25-летний знакомый музыканта.
Обвиняемые были
В отношении 22-летнего музыканта была применена мера пресечения в виде залога.
Тиме Белорусских и его знакомому грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
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