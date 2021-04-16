Спрос на валюту сохраняется, ЗВР упадут, цены выше прогноза: главное с пресс-конференции Нацбанка

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О резервах и экономике

БЕЛТА . «С учетом исполнения внешних или внутренних обязательств золотовалютные резервы составили на 1 апреля $6,9 млрд. На конец года, с учетом прогнозируемых поступлений и выплат, по нашим оценкам, они составят более $6 млрд. Это будет покрывать около двух месяцев импорта товаров и услуг», - сказал Павел Каллаур, передает

Ставка рефинансирования и инфляция

«Вчера мы приняли решение о повышении ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов (до 8,5%). Данное решение вкупе с другими мерами направлено на сдерживание инфляции», - сказал Павел Каллаур.

О банковском секторе

«При этом, несмотря на снижение отдельных финансовых показателей, прежде всего вследствие реализации кредитного риска, обеспечивается устойчивая работа банковского сектора. Показатели финансовой стабильности находятся в приемлемом диапазоне», - сказал Павел Каллаур.

«На депозитном рынке с начала года отмечается небольшой приток рублевых вкладов населения. Динамика валютных вкладов пока остается отрицательной. Однако следует понимать, что задача по восстановлению сберегательного процесса не может быть решена одномоментно, это требует терпения и времени», - сказал Павел Каллаур.

О ценах

«Инфляция сейчас находится на уровне выше прогноза. В годовом выражении индекс потребительских цен составил 108,5%. Что касается индекса потребительских цен на социально значимые товары, этот показатель составляет 7,1%», - сказал Владимир Колтович.

«Мы регулируем сегодня 55% всех потребительских цен. Это временный порядок, цель которого - снижение инфляционного всплеска, связанного с введением НДС, ростом мировых цен на продовольствие и сырье. Это тонкая работа, поскольку мы должны решить триединую задачу: обеспечить финансовую стабильность предприятий (производителей, торговли, импортеров), наличие товаров широкого ассортимента на полках и не ухудшить ситуацию с платежами за поставляемые товары», - подчеркнул Владимир Колтович.

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