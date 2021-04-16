|
Спрос на валюту сохраняется, ЗВР упадут, цены выше прогноза: главное с пресс-конференции Нацбанка
Источник материала: UDF
Фото: Myfin.by
Об этом и многом другом рассказали на пресс-конференции председатель правления Нацбанка Павел Каллаур и министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
О резервах и экономике
«С учетом исполнения внешних или внутренних обязательств золотовалютные резервы составили на 1 апреля $6,9 млрд. На конец года, с учетом прогнозируемых поступлений и выплат, по нашим оценкам, они составят более $6 млрд. Это будет покрывать около двух месяцев импорта товаров и услуг», - сказал Павел Каллаур, передает
Национальная экономика не накопила дисбалансы, которые вызывали бы у специалистов повышенную обеспокоенность. Но операционная среда остается сложной и волатильной, отметил председатель правления Нацбанка.
По итогам 2020 года сальдо текущего счета платежного баланса страны составило минус $0,2 млрд, улучшившись относительно 2019 года на $1 млрд. Экономика демонстрирует небольшой рост - 0,8% за январь-февраль, отметил Павел Каллаур.
Ставка рефинансирования и инфляция
«Вчера мы приняли решение о повышении ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов (до 8,5%). Данное решение вкупе с другими мерами направлено на сдерживание инфляции», - сказал Павел Каллаур.
С конца прошлого года наблюдалось ускорение инфляционных процессов. По итогам марта индекс потребительских цен в годовом выражении составил 8,5%.
О банковском секторе
По мнению председателя правления Национального банка, ранее сформированный запас прочности позволил банкам абсорбировать шоки в 2020-м и в этом году, и оказать необходимую поддержку экономике.
«При этом, несмотря на снижение отдельных финансовых показателей, прежде всего вследствие реализации кредитного риска, обеспечивается устойчивая работа банковского сектора. Показатели финансовой стабильности находятся в приемлемом диапазоне», - сказал Павел Каллаур.
По его словам, доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, на 1 апреля составила 5,2% при пороговом допустимом значении 10%.
Для повышения качества и доступности банковских услуг, социальной защищенности наших граждан разработан проект указа о текущем банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания, который в настоящее время вынесен на общественное обсуждение, отметил председатель правления Нацбанка.
Кроме того, ведется работа по законодательному закреплению подходов и механизмов по защите прав потребителей финансовых услуг. В завершающей стадии согласования находится проект закона о платежных системах и платежных услугах.
Также ведется работа по внесению изменений в Банковский кодекс и совершенствованию системы гарантированного возмещения банковских вкладов физлиц. Кроме того, разработан проект указа о сервисах онлайн-заимствований и лизинговой деятельности.
«На депозитном рынке с начала года отмечается небольшой приток рублевых вкладов населения. Динамика валютных вкладов пока остается отрицательной. Однако следует понимать, что задача по восстановлению сберегательного процесса не может быть решена одномоментно, это требует терпения и времени», - сказал Павел Каллаур.
Председатель правления Нацбанка, говоря о ситуации на валютном рынке, отметил, что спрос на валюту умеренный. Субъекты хозяйствования и население по-прежнему выступают чистыми покупателями валюты. При этом наблюдается снижение чистой покупки иностранной валюты физическими лицами.
О ценах
В Беларуси регулируются цены на 55% товаров, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
«Инфляция сейчас находится на уровне выше прогноза. В годовом выражении индекс потребительских цен составил 108,5%. Что касается индекса потребительских цен на социально значимые товары, этот показатель составляет 7,1%», - сказал Владимир Колтович.
Были приняты некоторые решения, которые способствовали снижению инфляции. В МАРТ оценивают этот эффект как минус 0,8 процентных пункта.
«Мы регулируем сегодня 55% всех потребительских цен. Это временный порядок, цель которого - снижение инфляционного всплеска, связанного с введением НДС, ростом мировых цен на продовольствие и сырье. Это тонкая работа, поскольку мы должны решить триединую задачу: обеспечить финансовую стабильность предприятий (производителей, торговли, импортеров), наличие товаров широкого ассортимента на полках и не ухудшить ситуацию с платежами за поставляемые товары», - подчеркнул Владимир Колтович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Операционная среда в белорусской экономике остается сложной и волатильной.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)