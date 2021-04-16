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Педагога из Островца оштрафовали на 580 рублей за красно-белый плед на балконе. А потом уволили

16.04.2021 12:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Педагога из Островца оштрафовали на 580 рублей за красно-белый плед на балконе. А потом уволили
Детский ясли-сад в Островце. Анна Окур пока еще в списке работников
«25 марта я была на больничном. На балкон повесила сушить плед. Он белый с красной полосой посередине и с красной каймой. Плед на Новый год подарила нам мать мужа. Через два часа к нам приехала милиция», — рассказала Анна Окур «Рэгіянальнай газеце».

«Сотрудники милиции зашли в квартиру. Сказали, что у нас на балконе незарегистрированная символика. Муж тоже был дома, он работает посменно. Пытался спорить с милиционерами, доказывал, что плед — это не флаг. Но нам сказали ехать в РОВД», — продолжает Анна.


В итоге супругов допросили. На Анну составили протокол за административное правонарушение. Потом они поехали домой, а плед и ноутбук забрала милиция. В скором времени силовики вернулись, сказали Анне собираться. Снова привезли в РОВД и уже оставили на сутки до суда.

— Меня забрали на сутки, несмотря на то, что у меня двое несовершеннолетних детей. И мужу ничего не сообщили о моем задержании, он узнавал сам, — рассказала Анна.

26 марта Анну Окур судили. Признали виновной в том, что она «25 марта в 8 часов на балконе в день события «День Воли» провела одиночное пикетирование путем вывешивания бело-красно-белой материи». Штраф — 20 базовых, или 580 рублей.

— А 8 апреля меня уволили из детского сада по статье за аморальное поведение. Я работала дефектологом. Просила работодателя подождать, хотя бы пока не придет ответ на апелляцию, которую мы подали с адвокатом. Но меня все же уволили.

Сейчас адвокат готовит обжалование насчет причины увольнения Анны, а также подана жалоба на незаконные действия сотрудников РОВД.

При обращении в детский ясли-сад №1 Островца, где работала Анна, ответили: «При увольнении мы все ей сказали, аргументировали. Все написано в ее трудовой книжке».
 
 
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Сейчас адвокат готовит обжалование насчет причины увольнения Анны.
 
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