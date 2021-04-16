Источник материала: UDF



По мнению Урганта, скоро можно будет легко определить, у кого остались запасы косметики / скриншот

«Власти Беларуси запретили — «запретили» — неожиданное слово для властей Беларуси — ввоз части продукции немецкой косметической компании, которая отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Минске и Риге», — ввел в курс дела российских телезрителей Иван Ургант.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Иван Ургант пошутил по поводу запрета в Беларуси продукции Nivea В январе 2021-го компания Nivea отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею.