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Иван Ургант пошутил по поводу запрета в Беларуси продукции Nivea
Источник материала: UDF
По мнению Урганта, скоро можно будет легко определить, у кого остались запасы косметики / скриншот
«Власти Беларуси запретили — «запретили» — неожиданное слово для властей Беларуси — ввоз части продукции немецкой косметической компании, которая отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Минске и Риге», — ввел в курс дела российских телезрителей Иван Ургант.
После этого он напомнил, что у компании есть мужская линейка, в том числе косметические средства для и после бритья. В этой связи, сказал Ургант, можно представить, как будут выглядить белорусские мужчины спустя некоторое время. И главное, теперь легко можно будет догадаться «у кого в Беларуси остались запасы старой косметики, а у кого нет».
Для иллюстрации он использовал немного обработанную фотографию Александра Лукашенко с сыновьями и чиновниками. У всех, кроме Лукашенко-старшего, мастера фотошопа «нарастили» бороды.
О введении временного запрета на ввоз и продажу отдельных товаров Nivea стало известно во вторник 13 апреля. Решение было оформлено через постановление главного государственного санитарного врача. Такой шаг объяснили нарушениями: какие-то средства продавались без документов, удостоверяющих качество и безопасность, где-то торговали просроченной продукцией фирмы.
Стоит отметить, что в январе 2021-го компания Nivea отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси. В компании объяснили этот шаг нежеланием поддерживать дискриминацию и насилие. Отказ крупных спонсоров в итоге повлиял на решение чиновников Международной федерации хоккея перенести турнир из Минска.
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В январе 2021-го компания Nivea отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею.
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