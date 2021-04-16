ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рада приняла закон, приближающий украинскую энергосистему к европейской

16.04.2021 12:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

На внеочередном заседании 15 апреля Верховная рада поддержала в целом закон, которым оператор "Укрэнерго" может получить необходимую для интеграции Украины в евроэнергосеть сертификацию, а также запрещается импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Об этом сообщили пресс-служба "Укрэнерго" и председатель комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Документ поддержали 296 депутатов.

Так, "Укрэнерго" получила возможность подать в НКРЕКП документы для сертификации как оператора системы передачи (ОСП) европейского образца по модели ISO (Independent System Operator). Она является обязательным условием интеграции объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины к сети континентальной Европы ENTSO-E.

В компании отметили, что ко второму чтению в законопроект №3364-1 (д) создали возможности внедрения совместных аукционов на распределения пропускной способности межгосударственных связей. Это значительно упростит экспорт / импорт электроэнергии в / из Европы, пояснили в "Укрэнерго", и создаст конкурентные условия между производителями и импортерами электроэнергии. Как следствие - образование справедливой рыночной цены на нее.

Кроме того, этот закон вводит ограничение/запрет импорта электроэнергии из РФ и Республики Беларусь, отметил глава профильного комитета Андрей Герус. Как он объяснил, это связано с окончанием отопительного сезона и ростом запасов угля на складах ТЭС.

Также закон вводит обязанность генерирующих компаний, которые находятся в коммунальной собственности, продавать электроэнергию исключительно через конкурентные аукционы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На внеочередном заседании 15 апреля Верховная рада поддержала в целом закон, которым оператор "Укрэнерго" может получить необходимую для интеграции Украины в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Похоже, в Нацбанке вскрыли последний конверт Прокоповича»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by