Лихие 90-ые уже вернулись? В Ивацевичах чеченцы напали на местного бизнесмена - в СК прокомментировали

Першага Рэгіёна » днём 12 апреля. Сообщения о нападении на ивацевичского предпринимателя Б. стали приходить в редкцию «» днём 12 апреля.





Люди рассказывали, что видели много милиции у торгового центра на улице Советской, 1. Слухи приходили самые невероятные – что некие бандиты чуть не убили местного предпринимателя Б., он попал в больницу.





Через некоторое время из рук в руки стало распространяться видео концовки того происшествия, снятое женщиной, которая в это время вызывала милицию.





Из видео понятно, что за предпринимателя заступились прохожие мужчины, а нападавшие в итоге убегали.









(видео отредактировано, удалены некоторые личные данные)





Работники торгового центра опасаются комментировать происшествие корреспонденту. Те, кто видели, предлагают обратиться в милицию. А кто не видел, уже тоже наслушались разных версий. Тем не менее, корреспонденту рассказали, что у нападавших имелись арматура и даже предмет, похожий на пистолет, а бизнесмен дал им отпор.





История эта была бы банальной, если бы это была обычная драка у ночного заведения. Но по городу поползли слухи о том, что нападавшие – «лица кавказской национальности», а предпринимателя «заказали». Это ситуацию меняет в корне, и она уже выглядит, как в криминальных сюжетах 90-х годов.





Тем более, что дерзкое нападение было совершено средь бела дня фактически в 600 метрах от Ивацевичского РОВД.





Информацию о кавказской внешности нападавших «Першаму Рэгіёну» подтвердили несколько источников. Стало также известно, что с места нападения они скрылись, но подозреваемых задержали ближе к российской границе.





Чтобы расставить точки над «і», корреспондент пообщался с бизнесменом, на которого напали. Он подтвердил, что события имели место. К счастью, мужчина не получил очень серьезных травм и госпитализирован не был. Как рассказал Б., в больницу он ездил сам. После «общения» с нападавшим с арматурой у него небольшая травма на голове. Но предприниматель уверяет, что ничего серьезного.





Б. подтвердил, что у одного из нападавших был предмет, похожий на пистолет.





«Я его через пару секунд выбил, как он мне его показал и стал угрожать. У другого была арматура-шестнадцатка, сваренная из двух кусков. Начал бороться с одним, а второй подбежал, ударил арматурой», – рассказал Б.





Тем не менее, предприниматель дал им отпор. Вовремя ему на помощь подбежали и проходившие мимо люди, нападавшие убежали.





Б. подтвердил, что нападавшие – из Чеченской Республики.





«Першаму Рэгіёну» известно также, что задержаны еще двое жителей Ивацевичей. Один из них был судим за аферу с фальшивыми ДТП.





Замешаны ли они в этом нападении с привлечением «лиц кавказской национальности», пока неизвестно. О мотивах этого преступления также пока ничего неизвестно.





прокомментировал официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк. Позже резонансное преступлениеофициальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области





“Утром 12 апреля в милицию обратился 26-летний житель райцентра. Он рассказал, что возле торгового центра на него напали неизвестные. Они беспричинно били его руками и ногами, несколько раз ударили фрагментом арматуры, направляли на него похожий на пистолет предмет. Медики оказали пострадавшему помощь, после чего выписали домой.





Ивацевичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дел по ч.3 ст.339 (хулиганство) УК. По подозрению в совершении преступления задержаны двое иностранцев 1988 и 1992 годов рождения и еще двое жителей Ивацевичского района 1980 и 1988 годов рождения. Мужчины находятся в ИВС. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и мотивы поступка злоумышленников.





С места происшествия изъят предмет, похожий на пистолет. Назначена судебно-баллистическая экспертиза”.