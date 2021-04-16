Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская актриса Анджелина Джоли смутила поклонников: звезда проигнорировала все правила размерной сетки и практически "утонула" в своем новом платье.

После развода с Брэдом Питтом, Джоли остается верна новой традиции - семейному шопингу в компании своих детей. Папарацци не раз ловили семью на выходе из торгового центра или супермаркета, а поклонники обсуждали семейный выход Джоли с дочерьми и сыновьями, обращая внимание на стильные аутфиты звезды "Малифисенты".

Вот и на этот раз фотографы запечатлели момент, когда актриса шла из магазина со своей дочкой Вивьен: поклонников смутил новый наряд Джоли.

Фанатам показалось, что широкое платье-балахон не подходит параметрам актрисы и она будто старается выглядеть крупнее, чем есть на самом деле. А пиджак с мужского плеча только усугубил ситуацию.

"Платье на пять размеров больше"; "Почему она носит одежду XXL, когда ей нужен размер S"; "Энджи утонула в своем платье"; "Пытается скрыть анорексию", - написали в сети.

И пока Джоли наслаждается обществом своих наследников, Брэд Питт в инвалидном кресле напугал поклонников и спровоцировал слухи о том, что его довела бывшая жена.

Читайте также: